Personalia |  Lotte de Burlet nieuwe HR-chef bij Exact

Lotte de Burlet is sinds januari 2023 werkzaam bij Exact als Director HR Advisory. In deze rol was zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van HR Business Partners bij Exact en medeverantwoordelijk voor de verdere professionalisering van HR. Ze volgt Florien de Nijs op, die de afgelopen vijf jaar de rol van CHRO bij Exact heeft vervuld en heeft besloten om Exact per 1 januari te verlaten.

CEO Paul Ramakers over de aanstelling van De Burlet: “In de afgelopen twee jaar heeft Lotte de functie van HR Business Partner met haar team verder ontwikkeld en bijgedragen aan de verdere professionalisering van de HR-functie. Lotte luistert goed naar de behoefte van de business, analyseert wat er in de wereld om ons heen gebeurt en is in staat dit goed door te vertalen naar de HR-aanpak. In haar nieuwe rol als CHRO verwacht ik dat zij verder kan bouwen aan een organisatie waar iedere collega zich welkom voelt en zich kan ontwikkelen.”

Lotte de Burlet licht toe: “Ik ben altijd op zoek naar manieren om de bedrijfsstrategie uit te voeren en tegelijkertijd een positieve impact te creëren voor de mensen in de organisatie. Ik zie mooie mogelijkheden en kijk er naar uit om hiermee in mijn nieuwe rol mee aan de slag te gaan samen met het team.”

