Knot: belastingstelsel moet ingrijpend anders

Knot zegt dat in een interview met de Volkskrant. “In de loop der jaren zijn er zo veel uitzonderingen gemaakt voor bepaalde groepen dat mij steeds vaker de vraag bekruipt of ons belastingsysteem nog wel het algemeen belang dient.” Hij vraagt zich af of het doel nog steeds is “om zo veel mogelijk belastinggeld op te halen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, omdat er nu eenmaal publieke diensten mee moeten worden gefinancierd? Of zijn belastingen zo langzamerhand een optelsom van allerlei deelbelangen die politiek gewoon goed vertegenwoordigd zijn?”

Ruim 50 miljard belastinggeld

De DNB-president doelt op de vele aftrekposten, vrijstellingen en kortingen, in combinatie met het feit dat miljoenen Nederlanders een toeslag ontvangen. “Voor 85% van de regelingen kan niet worden aangetoond dat ze bijdragen aan het doel waarvoor ze ooit zijn opgetuigd. “Die 85% komt neer op ruim € 50 miljard belastinggeld.” Volgens hem wordt er in Nederland ook relatief meer geld opgehaald via inkomstenbelasting dan elders, en minder via vermogensbelasting. “Geen enkel ander Oeso-land heeft zo’n lage lastendruk op vermogens als Nederland. Dat is niet houdbaar, gezien de vergrijzing en de arbeidskrapte.”

De hypotheekrenteaftrek is Knot het meest een doorn in het oog. Dat is volgens hem een vorm van vraagstimulering en dat leidt op de huidige krappe woningmarkt alleen maar tot hogere huizenprijzen.

Minder inkomstenbelasting

Met het extra geld dat een hervorming oplevert, zou de belasting op arbeid moeten worden verminderd, vindt Knot. “Want de stevigste prikkel aan mensen om meer te gaan werken is de inkomstenbelasting verlagen. We kennen allemaal wel mensen die zeggen: ‘Waarom zou ik van 24 naar 32 uur gaan? Dan lever ik zo veel geld in qua toeslagen dat ik er niks beter van word’. Het is hoognodig om dat te veranderen.”

