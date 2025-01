Personalia | Nieuwe raad van bestuur bij Forvis Mazars

Met ingang van 1 januari bestaat de raad van bestuur naast Walta uit Anita de Casparis, Mark Lucas Luijckx, Robert Jan de Rek, Consuelo Sedney en Anouk Terstegen. “De nieuwe raad van bestuur benadrukt het belang van een inclusieve cultuur waarin kwaliteit, samenwerking en integriteit centraal staan”, aldus de nummer 7 uit de AV-top 50, die sinds 1 juni onder de naam Forvis Mazars opereert.

Walta volgt Tuinier op

Verdere groei is de doelstelling, zegt Walta, die Ton Tuinier opvolgt als bestuursvoorzitter. “Onze focus ligt op het combineren van expertise en innovatie om klanten, teams en medewerkers optimaal te ondersteunen en te laten groeien.” Walta (links op de foto) werkt sinds 1989 bij Forvis Mazars en is sinds 2005 partner in de audit- en assurancepraktijk. Sinds 2021 is hij lid van de raad van bestuur. Hij is ook gekozen als lid van de Group Governance Board van Forvis Mazars Groep.

Meer dan kwart eeuw ervaring

De nieuw benoemde bestuursleden hebben allemaal meer dan een kwart eeuw ervaring in de accountancy. Anita de Casparis (rechts) is sinds 1989 werkzaam bij Forvis Mazars en sinds 2000 partner; de laatste vijf jaar combineerde zij dat met een rol als global head of Tax waarin zij leidinggeeft aan de ontwikkeling van Tax op groepsniveau. Die rol eindigt omdat zij nu deel uitmaakt van de raad van bestuur. De Casparis is verantwoordelijk voor de serviceline Tax.

Consuelo Sedney (tweede van rechts) begon in 1998 als assistent-accountant bij Forvis Mazars en werd via de serviceline Audit & assurance en International Outsourcing & Global Compliance in 2014 partner. Hij heeft een internationale klantenportefeuille en is verantwoordelijk voor Global compliance & reporting. Sedney is verantwoordelijk voor de go-to-market strategie en innovatie met als doel groei en optimale klantbeleving.

Anouk Terstegen (tweede van links) is in 1997 gestart in de accountancy en werd in 2019 partner in de audit- en assurancepraktijk bij Forvis Mazars. Anouk heeft een focus op middelgrote tot grote ondernemingen en organisaties van openbaar belang in diverse sectoren, waaronder Financial Services. Terstegen is als head of Audit verantwoordelijk voor de Audit & assurance-serviceline en daarnaast zal zij zich richten op recruitment en learning & development.

Twee ‘verlengingen’

Twee leden hadden al zitting in het bestuur. Mark Lucas Luijckx (derde van links) werkt sinds 1997 bij Forvis Mazars voor private clients waarbij zijn expertise ligt op het gebied van de internationale estate planning. Sinds 2006 is hij partner en vanaf 2016 is hij lid van de raad van bestuur. Lucas Luijckx is verantwoordelijk voor kwaliteit en risk management.

Robert Jan de Rek (derde van rechts) is sinds 1999 werkzaam bij Forvis Mazars in de accountantspraktijk en sinds 2006 als partner. Hij heeft als accountant van niet-controleplichtige organisaties een focus op familiebedrijven en de specifieke dienstverlening voor dga’s. De Rek maakt sinds 2021 deel uit van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de servicelines Outsourcing, Consulting, Financial advisory en Sustainability.