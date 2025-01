FTM: dit zijn de grootste fiscale wegsluisers in Nederland

Op inkomende of uitgaande dividenden, rentes en royalty’s hief Nederland tot voor kort geen belasting. Onder internationale druk werd de wet in 2020 aangepast waardoor Nederland een minder aantrekkelijk doorsluisland zou zijn geworden. Maar is dat ook zo? Volgens FTM stroomde in 2023 ruim 5,6 biljoen (5.600 miljard) euro Nederland uit, en kwam er 4,8 biljoen euro binnen. Dit betekent dat ongeveer 10 procent van de wereldeconomie door Nederland gaat. Min of meer hetzelfde als voor 2020. Met andere woorden: ondanks mooie woorden van de regering en DNB blijft Nederland een belastingparadijs voor steenrijke bedrijven en families.

FTM maakte een top 25 van buitenlandse bedrijven die in Nederland de hoogste omzetten in de boeken schrijven. De top 5 ziet er alsvolgt uit:

1 Stellantis – 190 miljard euro (2023). Stellantis is het fusiebedrijf van het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler en het Franse PSA, het bedrijf achter de merken Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall en DS Automobiles.

2 Aramco Overseas Company bv – 70 miljard euro (2023). Aramco is het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië en huist al sinds de jaren ’90 in Den Haag. FTM: ‘Eigenlijk zou Saoedi-Arabië ook een land zijn dat geen gebruik kan maken van belastingparadijs Nederland. Maar omdat Saoedi-Arabië een goede vriend is van Den Haag, telt Nederland nu de zakat(giften aan goede doelen van gelovige Saoedi’s) mee als belasting.’

3 Airbus se – 65 miljard euro (2023). Dit concern ontstond in 2000 toen Duitsland, Frankrijk en Spanje hun lucht- en ruimtevaartbedrijven fuseerden. Het bedrijf telt zo’n 150.000 werknemers.

4 Dell Global bv – 51 miljard euro (2023). Het koopt soft- en hardware in van Dell-filialen in met name China en verkoopt die weer aan andere Dell-dochters. Zodoende komt er dus geld dat elders in de wereld wordt verdiend in Nederland, vanwaar het weer verder reist naar Singapore.

5 Louis Dreyfus Holding bv – 46 miljard euro (2023). Louis Dreyfus, opgezet in Frankrijk in 1851, is uitgegroeid tot de grootste graanhandelaar ter wereld.

Op de foto: de Ikea-vestiging in Delft. Het Zweedse meubelconcern werd in de jaren ’70 weggejaagd uit Zweden door het fiscale klimaat na 40 jaar sociaal-democratie. Een complex juridisch web met een stichting als grootste uitbater van de franchiseformule is gecentreerd in Nederland. Via Inter Ikea stromen royalties op intellectueel eigendom naar de familie. Inter Ikea is gevestigd in Delft aan de Olof Palmestraat, vernoemd naar de vermoorde Zweedse premier, symbool voor de hoge belastingdruk in Zweden. De Ikea-vestiging in Delft is de moeder-Ikea, en de enige die geen franchise is.

Bron: FTM