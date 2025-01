Onguard komt met creditmanagementtool voor mkb

Daarmee kunnen accountants en organisaties binnen het mkb hun creditmanagement automatiseren. De oplossing wordt eerst gelanceerd in België en Nederland. De uitrol in andere delen van Europa volgt later. CreditY automatiseert het proces tot aan het overdragen van een dossier aan de deurwaarder. “Bij deze laatste stap wordt de expertise van partners ingeschakeld.”

Het debiteurenbeheer is voor het midden- en kleinbedrijf momenteel vaak een uitdaging, omdat zij niet altijd voldoende capaciteit, expertise en financiële middelen hebben om dit proces goed in te richten. Onguard richt zich op automatisering van dit gehele proces. Van betalingsherinneringen, naar het in gang zetten van een incassotraject, tot het overdragen van een dossier aan de deurwaarder. Bij deze laatste stap wordt de expertise van partners ingeschakeld. Met behulp van CreditY houden organisaties meer tijd over om zich te focussen op de klantrelatie en andere zaken die niet geautomatiseerd kunnen worden.

Adriaan Kom, managing director bij Onguard: “We zien een groeiende behoefte binnen het mkb aan professioneel debiteurenbeheer. Met de lancering van CreditY bieden we het mkb hierbij een helpende hand. Voor hen is debiteurenbeheer namelijk een complexe uitdaging, waar men weinig tot geen grip op heeft. Toch is het een essentieel onderdeel bij het realiseren van een financieel gezond bedrijf.”