Personalia | Twee nieuwe partners bij Qconcepts

Daarmee versterkt Qconcepts naar eigen zeggen zijn aandeel in de mkb+-audit en de focus op Quality. “Jeroen is Q’er van het eerste uur en heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als waardevolle teamspeler die groeikansen voor onze organisatie ziet. Steven heeft het afgelopen jaar ons QRM-office versterkt en onder andere het fraudebeheersingsprogramma in de controles bij klanten naar het volgende niveau getild”, zegt oprichter en partner Cor Pijnenburg.

Compliance en controle

Pothof werkte twaalf jaar bij Deloitte en is sinds november 2023 werkzaam bij Qconcepts. Het afgelopen jaar heeft hij zich primair gericht op de doorontwikkeling van het fraudebeheersingsprogramma en Wwft-compliance. Daarnaast hield hij zich bezig met diverse projecten op het gebied van kwaliteit, risk en compliance. Gehner is dit jaar tien jaar in dienst bij Qconcepts. In zijn werk focust hij op de controle van mkb+-organisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast draagt hij bij aan de verdere professionalisering van Qconcepts.