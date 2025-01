Deloitte-accountants overtraden beroepsregels bij onderwijscontroles

Dat heeft Deloitte geantwoord op vragen van het FD na een intern onderzoek dat werd gestart na een klokkenluidersmelding in september 2024. De betrokken accountants pasten wijzigingen toe in auditdossiers, wat in strijd is met de beroepsvoorschriften.

Onderzoek naar manipulaties

Het interne onderzoek van Deloitte bevestigde dat er in een beperkt aantal auditdossiers, die werden gecontroleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), wijzigingen zijn aangebracht. Dit gebeurde in de periode 2022-2023. Deloitte erkent dat dit handelen onacceptabel is en heeft ‘passende maatregelen’ genomen, hoewel de details daarvan niet bekend zijn gemaakt. Het ministerie van OCW is op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Reacties

De Inspectie van het Onderwijs neemt de zaak serieus en heeft aangekondigd de elf gecontroleerde dossiers van Deloitte opnieuw te beoordelen. Op basis van deze herbeoordeling zal worden vastgesteld of eerdere oordelen moeten worden herzien en of verdere acties noodzakelijk zijn.

De Autoriteit Financiële Markten is op de hoogte gebracht van het onderzoek, maar geeft geen commentaar op mogelijke tuchtmaatregelen. De NBA heeft aangegeven de details van de zaak nog niet te kennen, maar ziet overtredingen van beroepsregels in het algemeen als ernstig.

Bron: FD