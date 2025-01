EY-klokkenluider Van Gelderen houdt moed

Van Gelderen sprak in 2018 een partner aan op het lekken van informatie naar adviesbureau Accenture. Hij werd tegen de muur gedrukt en bij de keel gegrepen. EY nam uiteindelijk maatregelen, maar niet tegen de lekkende partner: Van Gelderen verloor in 2020 zijn baan.

Arbeidscontract met fiscale schil

Bij de rechter zoekt hij sinds 2021 tot nog toe zonder resultaat erkenning voor zijn rol als klokkenluider en voor de arbeidsrelatie die hij had met EY. Tegenover Quote doet hij voor het eerst zijn verhaal. Bijvoorbeeld over de BV-constructie die EY veel loonheffing bespaart. “Het is niets anders dan een verkapt arbeidscontract met een fiscale schil eromheen.” Oordeelt de rechter dat Van Gelderen toch werknemer was, dan volgt een naheffing inkomstenbelasting. Dat zou de big four samen bijna € 160 miljoen kosten voor een jaar, berekent Quote. “Ik zei het toch? Dit gaat om heel veel geld. Snap je nu waarom mijn dossier onder het tapijt wordt geveegd?”, zegt Van Gelderen.

‘They’re out to get you’

Na het voorval met de lekkende collega krijgt hij al snel waarschuwingen: “Ze zeiden: Wouter, they’re out to get you.” Hij moet van zijn leidinggevende mails over de kwestie wissen en een waarschuwingsbrief van de partner die hem aanviel. Zijn jaarlijkse beloning gaat 10% omlaag. Het hogere management adviseert hem de zaak te laten zitten en een andere baan te zoeken. Kort daarna wordt hij weggepromoveerd naar een ander Europees team.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Maar Van Gelderen blijft de zaak aankaarten, ondanks verdere kortingen op zijn inkomen. De top van EY laat weten dat het een zaak is voor de Nederlandse tak. Die lijkt in actie te komen met een klokkenluiderstraject. “Daar zou nog meer heisa van komen. Ik dacht het discreet bij mijn bazen te melden. Een paar telefoontjes en dan was de zaak opgelost en zou het bedrijf ook geen enkel risico lopen.” Er komt een onderzoek door huisadvocaat Van Doorne, maar eind 2020 – de winst groeit dat jaar met 17% – beëindigt EY het contract met Van Gelderens BV. “Om bedrijfseconomische redenen, dat is alles wat ze me vertelden. Bij succes staat iedereen achter je. Doe je zo’n melding, dan krijg je een dolk in je rug.”

Het onderzoek concludeert dat er te weinig bewijs is voor grensoverschrijdend gedrag. “Een conflict in de gezagsverhouding”, is een andere conclusie. “Maar dan was er dus sprake van een arbeidsrelatie. Als dit ooit naar buiten komt, gooit EY de hele fiscaalvriendelijke constructie van de Zuidas te grabbel”, stelt Van Gelderen.

Rechter acht zich onbevoegd

Hij wil erkend worden als klokkenluider. Dat levert hem bescherming op en een openbare behandeling van zijn zaak, zodat aan het licht komt dat Van Gelderen feitelijk werknemer was. Alleen acht de rechter zich steeds onbevoegd, zodat er geen inhoudelijke behandeling komt. In het contract met EY stond namelijk dat het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) de aangewezen instantie is. En die doet geen openbare uitspraken.

Het ziet er na inmiddels 22 verloren procedures niet rooskleurig uit, maar Van Gelderen is strijdbaar: “Opstaan en door. Ik laat me niet afkopen, afschrikken of neersabelen. Dan ben ik maar de kop van jut.”

Bron: Quote