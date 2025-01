Veel meer zzp’ers gestopt in december

In december zijn fors meer zzp’ers ermee gestopt, meldt de Kamer van Koophandel. Iets meer dan 21.000 zelfstandigen staakten hun activiteiten, ruim de helft meer dan in december 2023.

De KvK vermoedt dat dit komt doordat de Belastingdienst vanaf 1 januari de wet DBA tegen schijnzelfstandigheid weer handhaaft.

Voor het eerst meer stoppers dan starters

Het is voor het eerst dat er meer stoppers dan starters zijn, aldus de KvK. Meer dan 14.000 mensen werden in december zzp’er, een daling van 13%. Het totale aantal zzp’ers is vorige maand wel gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar de groei was minder sterk dan in voorgaande maanden. Op 31 december telde de KvK ruim 1,7 miljoen zzp’ers, 3,1% meer dan eind 2023.

Eerder concludeerde de KvK uit een onderzoek al dat vier op de tien ondernemers te maken heeft met de Wet DBA. Van de bijna 1,8 miljoen zzp’ers geeft bijna de helft aan dat zij zich als zelfstandige laten inhuren door opdrachtgevers en éé op de zeven mkb’ers huurt zelf mensen in. Daartegenover staat ruim twee derde van de mkb-ondernemers die niet te maken heeft met de wet, en bijna de helft van alle zzp’ers die hetzelfde aangeeft.

Kwart verwacht gevolgen

Bijna een kwart van de ondernemers die met de wet te maken heeft, verwacht dat controles en handhaving op schijnzelfstandigheid gevolgen voor ze zullen hebben. Ze verwachten bijvoorbeeld dat het moeilijker wordt om aan opdrachtgevers te komen, naheffingen of verlies van belastingvoordelen.

Wie met gevolgen te maken denkt te krijgen, heeft in 40% van de gevallen gezorgd voor een duidelijk contract met de nadruk op zelfstandig werken. Eenzelfde percentage kijkt naar de gezagsverhouding over de inhoud van het werk of heeft met opdrachtgevers gesproken over de gevolgen. Een deel van de zzp’ers overwoog in december te stoppen als ondernemer en/of in loondienst te gaan.

Groot deel starters haakt af

KvK-ondernemersadviseur Gé Gijsen zag veel aspirant-ondernemers die toch maar geen zzp’er besloten te worden. “Ik leg uit wat de situatie is en wat er nodig is om als zzp’er aangemerkt te worden. Op dit moment ziet een groot deel van de mensen die ik spreek ervan af nadat ze horen waaraan ze moeten voldoen. Anderen gaan er nog eens goed over nadenken hoe ze de Wet DBA kunnen volgen bij het inrichten van de onderneming.”