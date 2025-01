‘Overheid heeft geen zicht op schijnzelfstandigen in eigen huis’

Dat concludeert BNR, dat aan een aantal ministeries vroeg hoeveel zzp’ers zij in dienst hadden die mogelijk als schijnzelfstandigen gezien konden worden. “Geen van hen kon die vraag beantwoorden.” De ministeries willen voor april een inventarisatie van het aantal schijnzelfstandigen afronden.

Bewijs van moeilijke aanpak

Dat is koren op de molen van de zelfstandigenorganisaties. Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), noemt het “belabberd voorbeeldgedrag”, ook met het oog op het voornemen van Financiën om eventuele boetes aan onderaannemers uit eigen zak te betalen. Het toont maar aan hoe moeilijk het is om schijnzelfstandigheid aan te pakken, aldus Van de Ven. “Het is een heilloze weg.” Ireen Boon van adviesbureau Trias Politica is het met haar eens. “Als de overheid zich niet aan de eigen regels houdt, wie dan wel?”

Volgens BNR zegt het ene ministerie zo snel mogelijk alle contracten met schijnzelfstandigen te willen beëindigen, terwijl het andere een afbouwplan wil inzetten. Ook ministeries kunnen in elk geval met naheffingen te maken krijgen. BNR deed een rondgang onder de zes grootste ministeries naast het ministerie van Financiën: Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het inhuren van zzp’ers daalde bij bedrijven in december voor het eerst in jaren uit angst voor de naderende handhaving op schijnzelfstandigheid.