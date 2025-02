NBA, SRA en PwC pleiten voor overgangsregeling bij implementatie CSRD

De organisaties reageren op de consultatie van het Implementatiebesluit assurance-onderzoek duurzaamheidsrapportering, die dinsdag sluit. “Wij vragen uw nadrukkelijke aandacht voor de voorgeschreven voorhang bij de Staten-Generaal en hebben ernstige zorgen bij de voorgestelde inwerkingtreding met materieel terugwerkende kracht waarmee de duurzaamheidsrapportering en de vereisten voor het bijbehorende assurance-onderzoek worden ingevoerd”, aldus de NBA.

Voorstel moet langs Kamer

Financiën wil bij de implementatie de Eerste en Tweede Kamer overslaan omdat het gaat om de implementatie van een richtlijn en om technische wijzigingen. De NBA wijst echter op de Wta, die de parlementaire route voorschrijft bij een voordracht voor een algemene maatregel van bestuur die nadere uitwerking geeft aan onder meer de bepalingen over het AFM-register en over het stelsel van kwaliteitsbeheersing. “De bepaling in de Wta die de voorhang regelt, kent geen uitzonderingen op de voorhangvereiste.” Voor de implementatie van EU-regels zou met een wetswijziging een uitzondering kunnen worden ingevoerd. “Zolang dit niet is aangepast, zou het passend zijn de huidige wetgeving te volgen.”

‘Geen terugwerkende kracht’

De organisatie vraagt de minister “met klem” om de inwerkingtreding van het besluit in samenhang

met de implementatiewet niet met terugwerkende kracht voor voorafgaande boekjaren te laten plaatsvinden. “Ook vragen wij om een goede overgangsregeling voor de invoering in het lopende boekjaar.” Uitgangspunt is nu dat de rapporteringsverplichting voor de eerste groep (oob-)ondernemingen ingaat per 1 januari 2024 en dat ook het assurance-onderzoek dan verplicht is. “Nu in zowel de wet als het implementatiebesluit geen overgangsrecht is opgenomen, kan het voorkomen dat na de inwerkingtreding nieuwe eisen gelden voor lopende opdrachten waaraan accountants/-organisaties niet hebben voldaan.”

Juridische vraagstukken

Het opstellen van de 2024-jaarverslagen is in volle gang. “De NBA is van mening dat het invoeren van gewijzigde wetgeving gedurende het proces van het opmaken, algemeen verkrijgbaar stellen en instemmen met de jaarverslaggeving, zeer onwenselijk is omdat het tot allerlei juridische vraagstukken kan leiden.”

De NBA stimuleert leden weliswaar om zoveel als mogelijk het assurance-onderzoek te laten uitvoeren in

lijn met de vereisten van de CSRD, maar nu de implementatie ervan in de Nederlandse wet te laat komt, kan invoering van de vereisten van rapportage en assurance daarbij voor boekjaar 2024 niet achteraf alsnog wettelijk verplicht gesteld worden, vindt de organisatie. “Ook menen wij dat een goede overgangsregeling bij inwerkingtreding in het lopende boekjaar, noodzakelijk is.”

De SRA en PwC zijn beknopter in hun reactie, maar pleiten allebei voor het schrappen van de terugwerkende kracht en uitstel van de regels tot boekjaar 2025.