Belangenorganisaties luiden noodklok over late implementatie CSRD

In een brief aan de Tweede Kamer wijzen zij op de rompslomp die kan ontstaan voor zowel organisaties als accountants als de wet met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Beursgenoteerde bedrijven moeten namelijk in april rapporteren over het boekjaar 2024 en accountants moeten deze rapporten controleren. En dat terwijl de implementatiewet dan nog niet is aangenomen. Dit leidt volgens de belangenorganisaties tot onzekerheid en mogelijk administratieve lasten.

In gebreke gesteld

In de brief schrijven ze onder meer dat de ‘implementatiedeadline van 6 juni 2024 ruimschoots is overschreden en ‘dat de Europese Commissie Nederland officieel in gebreke heeft gesteld voor het feit dat de CSRD nog niet in de Nederlandse wet- en regelgeving is omgezet’. “Vele organisaties in de financiële keten hebben te maken met de CSRD. Ondernemingen gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, hun accountant beoordeelt deze verslaglegging en aandeelhouders gebruiken deze informatie om afwegingen te maken waarin ze willen investeren.” Maar door de te late implementatie en (materiële) terugwerkende kracht ‘komen ondernemingen en accountants in een juridisch vacuüm terecht’.

Implementatiewet pas vanaf boekjaar 2025?

De organisaties vragen zich onder meer af of ‘ondernemingen een nieuwe jaarrekening en bestuursverslag moeten maken op basis van nieuwe wettelijke bepalingen’ en of ‘de externe accountant ingeschreven kan zijn in het register van de AFM gedurende de assurancewerkzaamheden als op het moment van aftekenen van het assurancerapport, terwijl het AFM-register pas na inwerkingtreding van de wet deze mogelijkheid biedt’.

Ze vrezen dat er bij het invoeren van de wet met terugwerkende kracht knelpunten zullen ontstaan en roepen de Tweede Kamer op deze terugwerkende kracht niet toe te passen en de implementatiewet pas vanaf het boekjaar 2025 toe te passen.