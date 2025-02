Personalia | Harm van de Meerendonk benoemd tot lid EFRAG-board

Op voordracht van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is Harm van de Meerendonk per 1 januari 2025 benoemd in de EFRAG Administrative Board.

Van de Meerendonk (RA) is jarenlang RJ-lid geweest en heeft veel ervaring met (internationale) verslaggeving, mede vanuit zijn functie als hoofd verslaggeving bij Nationale-Nederlanden Group. In zijn nieuwe rol is hij de opvolger van Peter Sampers, die de afgelopen jaren namens de RJ deze positie heeft bekleed. De in Brussel gevestigde EFRAG adviseert de Europese Commissie over goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden.

Herbenoemingen

Bij de RJ zelf zijn per 1 januari drie raadsleden en de voorzitter herbenoemd. Lianne Suurland, Kees Camfferman en Gert-Jan Jordaan gaan op voor de tweede termijn van vier jaar en ook voorzitter Gerard van Santen (sinds 2020) is herbenoemd. Bij het secretariaat is per 1 februari Eva Eijkelenboom benoemd. Zij zal zich voornamelijk (mede) gaan richten op de RJ-werkzaamheden rond duurzaamheidsverslaggeving.