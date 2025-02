Private equity redde ‘onbetaalbaar’ partnermodel Moore DRV

De afgelopen jaren steeg de waardering van Moore DRV zodanig, dat het instapbedrag voor nieuwe partners steeds hoger werd. “Jongere partners vroegen zich steeds vaker af of dit model nog wel handhaafbaar was,” zegt Marco Utermark, directielid van Moore DRV, in een interview met accountant.nl.

Een belangrijk knelpunt was dat banken steeds minder bereid waren om de goodwill-financiering van toetredende partners te ondersteunen. “Het betekende dat wij als kantoor bij moesten springen, wat druk zette op onze kasstroom en ons beperkte in de investeringen die nodig zijn voor verdere groei,” aldus Utermark.

Waterland als oplossing

In eerste instantie zag Moore DRV geen meerwaarde in private equity. Een gesprek eind 2021 bevestigde de directie hierin. Maar naarmate de financieringsproblemen groeiden, veranderde de houding van de directie. Tijdens een partnervergadering in september 2023 werd besloten de markt van externe investeerders te verkennen, waarna de gesprekken met Waterland op gang kwamen. Uiteindelijk werd een deal gesloten waarbij Waterland een meerderheidsbelang van 55 procent nam, terwijl de resterende 45 procent in handen bleef van de partners.

Door deze constructie werd de instapprijs voor nieuwe partners drastisch verlaagd. “Recent ingestapte partners zijn in één klap uit hun schulden en konden tegen een veel lagere instapprijs opnieuw toetreden,” zegt Utermark. “Dit maakt toetreding aantrekkelijker en zorgt ervoor dat we jonge, ambitieuze accountants kunnen blijven aantrekken.”

Groei en ontwikkeling

Naast het oplossen van de financieringsproblematiek biedt de samenwerking met Waterland ook ruimte voor verdere groei en overnames. “We kunnen nu opnieuw investeren in de ontwikkeling van ons kantoor en inspelen op trends zoals IT-audit en ESG,” zegt mededirecteur Marco du Pré in het interview. “Waterland profiteert van ons succes, maar wij profiteren ook van de extra slagkracht die zij ons geven.”

Vertrouwen

Hoewel private equity in de accountancysector met scepsis wordt bekeken, ziet Moore DRV de samenwerking met vertrouwen tegemoet. “We hebben onze zeggenschap goed geborgd en blijven baas in eigen huis,” aldus Utermark. “Deze stap stelt ons in staat om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.”

Bron: accountant.nl