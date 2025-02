Waarom ons Accountancy Dashboard hét verschil maakt voor ambitieuze kantoren

Heb je wel eens het gevoel dat je werkdruk niet helemaal in lijn is met je ambities? Dat je meer wilt bereiken met je kantoor – meer klanten, meer omzet, meer impact – maar dat de tijd je steeds inhaalt? Goed nieuws: met de juiste tools kun je nóg slimmer werken. Automatisering en digitalisering bieden accountantskantoren vandaag de dag kansen die je simpelweg niet kunt negeren. Tijd en geld zijn immers allebei waardevol, maar tijd kun je maar één keer besteden. Daar komt onze Accountancy Dashboard om de hoek kijken.

Ons Accountancy Dashboard is niet zomaar een handig hulpmiddel; het is je dagelijkse co-piloot die je helpt je werk eenvoudiger en efficiënter te maken. Hier zijn zes manieren waarop ons dashboard jouw kantoor een flinke boost kan geven:

1. Signaleren: blijf altijd scherp

Als accountant wil je altijd overzicht hebben, en het liefst in realtime. Met de signaleringsfunctie in het dashboard word je direct geattendeerd op bijzonderheden, zoals facturen die niet matchen of btw-aangiftes die aandacht nodig hebben. Hierdoor kun je je focussen op wat echt belangrijk is: bijvoorbeeld het adviseren van een klant die op het punt staat een grote strategische beslissing te nemen. Jij hebt altijd het overzicht, zodat je nooit achter de feiten aanloopt.

2. Rollen en segmentatie: iedereen weet wat ’ie moet doen

Efficiënt werken draait om samenwerking. Wie doet wat binnen jouw team? Het dashboard helpt je dit glashelder maken. Per gebruiker stel je rollen in, zodat iedereen ziet wat voor hem of haar relevant is. Werk je met verschillende vestigingen of branches, zoals horeca of agrarisch? Geen probleem: je kunt alles segmenteren zoals jij dat wilt. Het resultaat? Minder gedoe, meer structuur en overzicht voor iedereen.

3. Actie ondernemen: klik en los het op

Je ziet een afwijking in een administratie en wilt direct schakelen. Geen gedoe met heen en weer klikken; in het dashboard kun je van signaal naar oplossing in een paar seconden. Bijvoorbeeld: een saldo op een tussenrekening klopt niet helemaal? Klik erop, open de administratie en los het direct op. Alles is met elkaar verbonden, zodat jij lekker door kunt werken zonder tijd te verspillen.

4. Automatiseringsgraad: ontdek waar je nog kunt verbeteren

Eenmaal bezig met automatiseren, wil je alleen maar meer. Het dashboard laat je zien hoeveel van je administraties al geautomatiseerd is en waar je nog stappen kunt zetten. Hoe hoger de automatiseringsgraad, hoe rustiger jouw werk eruitziet – zelfs tijdens de drukste periodes. Het mooie? Je krijgt praktische tips om nog verder te automatiseren. Zo maak je iedere administratie een stukje slimmer, op je eigen tempo.

5. Administratiekwaliteit: scoren maar!

Wie houdt er niet van een beetje competitie, ook al is het met jezelf? Met het Accountancy Dashboard krijg je een score voor je administratiekwaliteit. Aan de hand van criteria zoals inkoop, verkoop, activa en btw-aangifte wordt een totaalcijfer berekend. Hoe meer processen geautomatiseerd zijn, hoe hoger je score. Een groen vinkje betekent dat je helemaal goed zit. En met overzichtelijke grafieken zie je precies hoe je vordert. Het is niet alleen praktisch, maar stiekem ook best leuk om jezelf uit te dagen!

6. Controles: zekerheid in een handomdraai

Het dashboard voert automatisch zo’n 60 controles uit, zodat jij niets over het hoofd ziet. Denk aan afwijkingen in verwachte boekingen: als er ineens 13 boekingen op ‘huur’ staan waar je er 12 had verwacht, krijg je direct een melding. Dit soort controles geven je rust én zorgen ervoor dat je administraties altijd in topvorm zijn. Dat noemen we nog eens slim werken!

Slim automatiseren is slim ondernemen

Kortom: een Accountancy Dashboard is geen luxe, maar een must-have voor kantoren met ambitie. Het geeft je de tools om slimmer, efficiënter en effectiever te werken, terwijl je meer tijd overhoudt voor wat echt telt. Of je nu wilt groeien, je klanten beter wilt adviseren of gewoon je werkdag overzichtelijker wilt maken, dit dashboard helpt je op alle fronten.

Meer weten over het Accountancy Dashboard in KING Accountancy? Lees dan onze KING Accountancy brochure.