XLReporting breidt uit naar grootzakelijke markt

Het bedrijf zet die stap door de groeiende vraag naar cloudoplossingen voor budgettering en forecasting. “Grote organisaties hebben te maken met unieke uitdagingen in het beheren van complexe financiële processen, waarbij vaak meerdere afdelingen, teams en systemen betrokken zijn. Deze bedrijven profiteren aanzienlijk van snellere rapportages en planningscycli, waardoor ze snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt en strategische kansen kunnen benutten.”

Steeds meer bedrijven erkennen het belang van wendbaarheid in financieel beheer, zegt Edgar de Wit, chief commercial officer van XLReporting. “Onze missie is om organisaties te helpen inefficiënties te elimineren en hun de tools te bieden om zich te richten op strategie in plaats van administratie. Door ons te specialiseren in deze markt kunnen we oplossingen op maat aanbieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van grotere bedrijven.”