Zorgplicht werkgevers bij registratie arbeidsmigranten

Minister Van Hijum van SZW informeert over maatregelen om de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen te verbeteren.

De minister introduceert een zorgplicht gericht op uitleners in de vorm van een bevorderings-, vergewis- en (optionele) meldplicht.

Arbeidsmigranten staan te vaak niet of verkeerd ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ondanks dat er meerdere maatregelen zijn en worden genomen, is het zicht op arbeidsmigranten nog onvoldoende verbeterd. Daarom kijkt de minister ook naar de rol die werkgevers zouden kunnen spelen bij het verbeteren van de registratie.

Verkenning

De minister informeerde op 10 december 2024 via een brief over de verkenning naar de meest haalbare varianten om een zorgplicht te regelen.

Uit deze verkenning kwamen twee varianten naar voren: een bevorderingsplicht en een vergewisplicht in combinatie met een meldplicht.

Zorgplicht

Op basis van deze verkenning is Van Hijum tot de conclusie gekomen dat een zorgplicht gericht op uitleners in de vorm van een bevorderings-, vergewis- en (optionele) meldplicht de meest doeltreffende en doelmatige maatregel is.

Dit wordt geregeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) via een nota van wijziging op de Wtta.

Focus op uitleners

De minister heeft er voor gekozen om de invulling van de zorgplicht te richten op werkgevers in plaats van verhuurders. De vormgeving van een zorgplicht bij de werkgever sluit ook aan bij de aanbeveling van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Daarbij richt de minister de maatregel specifiek op uitleners. Deze sector is verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de werkende EU-migranten die ingeschreven staan als niet-ingezetene in de BRP.

Bevorderings- en vergewisplicht

Met de introductie van een bevorderingsplicht krijgt de uitlener de rol aan het begin van het dienstverband om een juiste inschrijving van de arbeidskrachten die bij hem in dienst zijn te bevorderen in de BRP. Daarnaast krijgt de werkgever na een nader te bepalen periode de verantwoordelijkheid zich actief te vergewissen of een arbeidskracht, zoals een arbeidsmigrant, zich heeft ingeschreven in de BRP.

Optionele meldplicht

Verder wordt via de nota van wijziging ook een wettelijke grondslag geregeld om een (optionele) meldplicht te kunnen introduceren. Deze grondslag houdt in dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een uitlener bij een nader te bepalen instantie, bijvoorbeeld bij de gemeente, een melding moet doen als deze een redelijk vermoeden heeft dat de arbeidskracht niet als ingezetene staat ingeschreven. Deze optionele meldplicht kan bij algemene maatregel van bestuur verder worden uitgewerkt.

Van Hijum onderzoekt hierbij in hoeverre de maatregel proportioneel is en effectief kan worden afgebakend in de lagere regelgeving. Daarbij kijkt hij naar mogelijkheden om de administratieve lasten voor arbeidskrachten en uitleners te verminderen en aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van de meldplicht.

Kamerbrief zorgplicht werkgevers bij registratie arbeidsmigranten

Nota van wijziging zorgplicht werkgevers bij registratie arbeidsmigranten