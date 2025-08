Eigenaar vakantiepark moet toeristenbelasting betalen voor verblijf arbeidsmigranten

De eigenaar van een vakantiepark in Ommel, in de Brabantse gemeente Asten, moet voor het herbergen van arbeidsmigranten nog ruim anderhalf miljoen toeristenbelasting betalen over de jaren 2014 tot en met 2021.

Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. Het park is terecht aangeslagen voor het betalen van ruim 1,5 miljoen euro belasting vanwege het verblijf van arbeidsmigranten. De eigenaar was naar de rechter gestapt omdat het bedrijf vond dat de toeristenbelasting moest worden betaald door de uitzendbureaus en huisvestigingsondernemingen die de accommodaties op het vakantiepark huurden.

De rechtbank oordeelt echter dat de eigenaar van het vakantiepark terecht als belastingplichtige is aangemerkt. De eigenaar heeft de belastingplicht heel algemeen en niet onderbouwd bestreden en verwees met name naar een zelf ingevulde vragenlijst over haar belastingplicht.

Niet te hoog

De rechtbank gaat ook niet mee in het standpunt van de eigenaar dat het bedrag van de aanslagen niet te controleren zou zijn. “De aanslagen zijn namelijk gebaseerd op gegevens die uit de eigen administratie van de eigenaar komen. De heffingsambtenaar heeft voldoende uitgelegd hoe het bedrag van de aanslagen op basis van die gegevens tot stand is gekomen.”

Structureel geen registratie

Daarbij komt dat onder andere de directeur van de eigenaar strafrechtelijk veroordeeld is voor het (mede)plegen van diverse fiscale delicten in onder andere de gemeente Asten. “Uit dit vonnis blijkt dat op het vakantiepark in Ommel sprake was van het structureel niet registreren van aantallen overnachtingen of het vernietigen van bewijs daarvan. Het werkelijke aantal overnachtingen is daardoor waarschijnlijk veel hoger geweest dan uit de administratie van de eigenaar blijkt.” De heffingsambtenaar vindt daarom dat de aanslagen eerder te laag dan te hoog zijn vastgesteld en de rechtbank kan dat volgen.

