Werkgever mag toch huur inhouden op loon arbeidsmigrant, FNV boos

Het demissionaire kabinet wil werkgevers toch blijven toestaan om huur in te houden op het minimumloon van arbeidsmigranten, schrijft VVD-minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Haar voorganger Eddy van Hijum (NSC) wilde vanaf volgend jaar stapsgewijs af van deze regeling, omdat die uitbuiting in de hand werkt.

Volgens Paul zitten er echter “verschillende kanten” aan de regeling waarmee werkgevers maximaal 25 procent van het minimumloon mogen inhouden voor de huisvesting. Ze erkent dat het tot een “onwenselijk verdienmodel” kan leiden en arbeidsmigranten mogelijk te afhankelijk maakt van hun werkgevers, vaak uitzendbureaus.

Standpunt kabinet

Maar volgens de demissionaire minister helpt de regeling arbeidsmigranten ook aan een onderkomen. Bovendien zouden bijbehorende voorwaarden aan de kwaliteit en prijs “enige grip” op de huisvesting geven. “Een eerdere verkenning laat zien dat er in de praktijk verschillende kanten zitten aan de regeling”, licht Pauls ministerie het besluit toe. “De regeling vergroot de afhankelijkheid voor arbeidsmigranten van werkgevers en kan bijdragen aan een onwenselijk verdienmodel. Daar staat tegenover dat de regeling het makkelijker maakt voor arbeidsmigranten en werkgevers om huisvesting te regelen. Daarnaast kan de overheid door deze regeling eisen stellen aan de kwaliteit van de woning. Zo mag de werkgever enkel geld inhouden voor huisvesting als de woning gecertificeerd is. Met het afschaffen van de regeling verliezen we deze vorm van toezicht. De afbouw van de regeling kan ertoe leiden dat de situatie van de arbeidsmigrant verslechtert door de huidige positie op de woningmarkt. Ook wil het kabinet de regeling nu niet afbouwen omdat andere maatregelen die arbeidsmigranten moeten beschermen rondom huisvesting nog niet allemaal in werking zijn.”

Tegelijkertijd werkt het kabinet volgens het ministerie van SZW aan het verstevigen van de positie van arbeidsmigranten door hun afhankelijkheid van werkgevers te verminderen en onwenselijke verdienmodellen te beperken. “Zo zijn er Work in NL-informatiepunten om arbeidsmigranten te informeren over hun rechten. Met het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) verbetert de positie van kwetsbare arbeidskrachten, in het bijzonder ook arbeidsmigranten. Daarnaast werkt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan een wetsvoorstel om de huurbescherming van arbeidsmigranten te verbeteren.”

Vakbond FNV reageert woedend. Paul houdt volgens de vakbond een “pervers verdienmodel over de rug van arbeidsmigranten in stand”.

