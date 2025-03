Eerste belastingaangifte was na 269 seconden binnen

Dat is bij lange na geen record: in 2023 werd via het digitale aangifteloket op 1 maart al 59 seconden na middernacht de eerste aangifte ingediend. Vorig jaar klokte de snelste aangever een tijd van 3,5 minuut. Het tempo lag wel hoog: zaterdag waren er om 7.00 uur al 85.000 aangiften binnen, 9.000 meer dan vorig jaar op dat tijdstip. Er waren 35.000 mensen die voor 1.00 uur ’s nachts hun papieren hadden ingediend, 5.000 meer dan vorig jaar.

Wachtrijen

Dat hoge tempo zorgde zaterdag later op de dag voor problemen: toen was het beperkt mogelijk om aangifte te doen. Regelmatig verscheen het bericht dat het maximale aantal mensen was ingelogd op Mijn Belastingdienst. Rond 14.30 uur stond de aangifteteller op 400.000.

In totaal moeten 9,4 miljoen mensen aangifte doen, onder wie 2,5 miljoen ondernemers. Voor vragen is naast de Belastingtelefoon ook de Belastingdienst-bus beschikbaar. Die staat deze maand op verschillende dagen in veertien gemeenten door heel Nederland, waaronder Middelburg, Haarlem, Winterswijk en Maastricht. Medewerkers in de bus beantwoorden alleen algemene vragen en verwijzen door bij meer specifieke kwesties. Vorig jaar kreeg de Belastingdienst in maart en april een recordaantal van 10,3 miljoen aangiften binnen.