Dienst Toeslagen niet van plan om met zzp’ers te stoppen

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die de affaire rondom de kinderopvangtoeslag afhandelt, is niet van plan om per 1 april te stoppen met het inschakelen van zelfstandigen.

Dat antwoordt minister Van Hijum (Sociale zaken) op Kamervragen van VVD-leden Aartsen en Van Eijk. Die wilden weten of de UHT zzp’ers de wacht wilde aanzeggen in verband met het risico op schijnzelfstandigheid. Maar daarvan is geen sprake: “In een eerdere fase werd gebruik gemaakt van een opgesteld afbouwplan van potentieel schijnzelfstandigen. Bij een inhuuraanvraag maakt de hersteloperatie in de nieuwe fase net zoals de andere uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën gebruik van een voor de eigen bedrijfsvoering opgesteld afwegingskader.” Blijkt dat het risico op schijnzelfstandigheid bestaat, dan huurt de herstelorganisatie op de betreffende inhuuraanvraag geen zelfstandige meer in. “Het doel is het aantal schijnzelfstandigen in 2025 zo snel mogelijk naar nul af te bouwen.”

Toezegging was fiscaal niet in orde

Van Hijum bevestigt verder dat de dienst de toezegging heeft ingetrokken eventuele boetes voor bemiddelaars (brokers) wegens schijnzelfstandigheid te betalen. “Om de continuïteit te waarborgen naar de gedupeerde ouders heeft Dienst Toeslagen de brokers uiteindelijk het aanbod gedaan om de kosten van naheffingsaanslagen premies werknemersverzekeringen en boetes van brokers over te nemen, voor zover deze het gevolg zijn van de inzet van zelfstandigen bij de herstelorganisatie die achteraf als schijnzelfstandige zijn aangemerkt.” Maar daarna leverde contact met de Belastingdienst “voortschrijdend inzicht” op. “Doorslaggevend werd dat de toezeggingen van Dienst Toeslagen aan de brokers kunnen leiden tot een fiscale non-compliance en dat dat niet strookt met de voorbeeldfunctie van het ministerie van Financiën.” Het intrekken van de toezegging heeft volgens de minister al geleid tot een kleiner aanbod van zzp’ers.

Ongeveer een kwart van de medewerkers van de herstelorganisatie is potentieel schijnzelfstandig; het gaat om 627 mensen. Tot en met februari is het aantal zelfstandigen met 119 afgenomen. 28 van hen zijn in vaste dienst gekomen en 46 werken nu via een detacherings- of uitzendconstructie.