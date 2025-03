Zo krijg je inzicht in de impact van een renteovereenkomst op een erfenis

Een testament biedt de mogelijkheid om afspraken te maken die voordeliger of gunstiger uitpakken voor de erfbelasting. In dit artikel delen we een voorbeeld hoe de INT je kan kan helpen bij de erfbelasting.

De INT is een Microsoft Office Excel-tool exclusief bedoeld voor professionals, zoals accountants, fiscalisten en administratiekantoren, waarmee je aan de hand van diverse rekentools verschillende scenario’s (snel) kunt doorrekenen en inzichtelijk maken bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Wel of geen renteovereenkomst?

Over de vordering van de kinderen op de langstlevende kan je een rente afspreken die in ons voorbeeld enkelvoudig gesteld is op 7% per jaar. Dit heeft natuurlijk invloed op de waarde van het voordeel van de langstlevende, immers zij moet nu rente hierover betalen. Via een ingewikkelde berekening door op basis van de levensverwachting de enkelvoudige rente om te zetten in een samengestelde wordt bepaald wat het nieuwe voordeel van de langstlevende is. Deze is in de regel lager, wat voor de eerste ronde resulteert in een grotere erfbelasting-schuld voor de kinderen.

Hoge rente?

Maar daar staat tegenover dat bij het later overlijden van moeder over al die jaren verschil, de rente mag worden opgeteld bij de schuld die moeder al had aan haar kinderen. Dit verkleint dan weer hun belaste verkrijging terwijl de waarde van de totale erfenis hierdoor niet is veranderd. Per saldo pakt het gunstiger uit voor de kinderen (bijv. 15 jaar x 7% over € 100.000 = is al € 105.000 waar nu dan geen erfbelasting meer over verschuldigd is).

Uit het voorbeeld kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat het voordelig kan zijn om een hoge rente af te spreken. De belastingdienst ziet dat echter anders. De wet geeft aan dat er een maximum samengestelde rente geldt van 6% en alles wat daar boven komt in de tweede ronde gecorrigeerd wordt zodat geen (onrechtmatig) voordeel behaald kan worden. Ook dat wordt allemaal inzichtelijk gemaakt met de INT zoals je kan zien in de twee afbeeldingen.

De al verrekende verkrijging bij de eerste overledene inclusief de samengestelde rente van 6%. Het volgende plaatje geeft dezelfde omstandigheden maar dan met een samengestelde rente van 8%. Het “teveel” aan toegerekende rente wordt keurig afgetrokken zodat de erfgenamen niet blij gemaakt worden met een dode mus. Dit is de hoofdlijn van het behandelde onderwerp. De professional moet zelf het volledige beeld hebben bij het adviseren en/of uitwerken van oplossingen voor cliënten.

In de komende weken belichten we verschillende andere aspecten van schenk- en erfbelasting. In de eerstvolgende publicatie laten we zien hoe de INT ondersteuning biedt bij het uitwerken van de DSR en/of BOR bij schenkingen en/of erfenissen.

