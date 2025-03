Zuid-Holland opent circulair loket voor ondernemers

Dit zogeheten circulaire loket bestond al voor het Rotterdamse bedrijfsleven, maar is nu uitgebreid naar de hele provincie. Het provinciebestuur concludeerde begin dit jaar dat de duurzaamheidsdoelen voor 2030 buiten bereik raken. Zuid-Holland gebruikt nu meer fossiele grondstoffen dan in 2015, terwijl het landelijke doel is om over vijf jaar 50% minder fossiele grondstoffen, metalen en mineralen te gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 afval zo veel mogelijk te hebben teruggedrongen.

De gemeente Rotterdam en de Rijnmondse milieudienst DCMR hebben in 2021 al een circulair loket opengesteld dat ondernemers kosteloos adviseert over de wet- en regelgeving rond hernieuwbare grondstoffen. De provincie, de vier andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en alle gemeenten sluiten daar nu bij aan. “Het administratief-juridische landschap ligt bezaaid met omwegen, wegversperringen en blokkades. Er is alleen juridisch veel meer mogelijk dan men misschien denkt”, aldus de provincie.

De provincie draagt € 50.000 bij aan het loket en hoopt dat dit jaar ongeveer 300 ondernemers geholpen kunnen worden. Volgens de provincie komt de overgang naar een economie met herbruikbare grondstoffen en producten op gang en is bijna 80% van de gemeenten hier ook mee bezig, maar blijft “veel potentie onbenut”.