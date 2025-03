216 Accountants draagt deel cliënten ‘kantoor Parkstad’ over en sluit kantoor

216 Accountants heeft besloten om per 1 april 2025 een deel van de cliënten van haar vestiging in Parkstad over te dragen. Tegelijkertijd zal het kantoor in Parkstad haar deuren sluiten. De overgebleven cliënten die aansluiten bij de strategische koers van 216 blijven bediend worden vanuit andere kantoren van de organisatie.

De beslissing volgt uit een strategische heroriëntatie. Managing director Vincent de Jong licht toe: “De cliëntenportefeuille van Parkstad sluit niet in alle gevallen aan op de richting die wij met 216 Accountants voor ogen hebben. Daarom hebben we besloten om die cliënten, waarvoor we geen passende dienstverlening meer kunnen bieden, zorgvuldig over te dragen aan andere partijen.” Voor de cliënten die wél passen binnen de strategie van 216 Accountants, verandert er weinig. “Zij blijven gewoon rekenen op onze dienstverlening, alleen dan vanuit een ander kantoor van 216 Accountants,” vult De Jong aan.

Toekomstgericht groeien

Het kantoor in Parkstad is bovendien met haar huidige personele bezetting te klein om zelfstandig verder te groeien. Daarnaast sluit het profiel van het kantoor – los van de strategische koers – minder goed aan bij de ambities van 216 Accountants, die gericht zijn op schaalvergroting en verdieping van expertise. De Jong: “Wij willen groeien: in aantal mensen én in kwaliteit van onze dienstverlening. Die groei realiseren we effectiever op onze grotere kantoren, waar we ook beter in staat zijn om nieuw talent te werven en op te leiden. Zo investeren we in duurzame ontwikkeling van onze mensen én in toegevoegde waarde voor onze cliënten,” zegt De Jong.

De overdracht van de betreffende cliënten vindt plaats per 1 april 2025.