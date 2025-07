Hoe je kunt groeien zonder concessies te doen aan kwaliteit

Hoe laat je je accountantskantoor groeien als er simpelweg niet genoeg mensen zijn om het werk te doen? Dat is de realiteit waar veel Nederlandse kantoren tegenwoordig mee te maken hebben. Het tekort aan talent wordt steeds groter: er stromen minder jonge mensen het vak in, terwijl ervaren krachten langzaam afhaken.

Sommige kantoren weten nieuw talent aan te trekken, maar dat gebeurt vaak uit dezelfde kleine vijver, waardoor de totale capaciteit nauwelijks groeit. Hoe schaal je je team op, bedien je meer klanten en houd je de kwaliteit hoog, terwijl je ook oog blijft houden voor het welzijn van je huidige medewerkers?

Waarom vertrouwde strategieën tegenwoordig tekortschieten

Om het personeelstekort aan te pakken, kiezen veel accountantskantoren voor bekende oplossingen: ze investeren in werving, automatiseren processen of besteden bepaalde taken uit.

Elke strategie heeft zijn waarde. Het uitbesteden van niet-kernactiviteiten, zoals IT-support, marketing of kantooronderhoud , kan erg effectief zijn. Deze functies profiteren van externe expertise en hoeven niet nauw verbonden te zijn met je kerntaken.

Maar bij je kernactiviteiten ligt dat anders. Boekhouding, belastingadvies en rapportage vragen om kwaliteit, continuïteit en vertrouwen. Als je die werkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij, verlies je zicht, grip en consistentie. Je kiest de mensen niet zelf, traint ze niet en weet niet of ze er volgende maand nog zijn. En als er iets misgaat, is het jouw reputatie die op het spel staat.

Daarom kiezen steeds meer kantoren voor een andere aanpak. Het gaat niet om het loslaten van outsourcing, maar om het bewust en doelgericht inzetten ervan — en vooral weten welke zaken je altijd zelf in de hand moet houden.

Nearshoring: slim en effectief je team uitbreiden

In plaats van taken uit te besteden aan externe partijen, kiezen steeds meer accountantskantoren ervoor om hun eigen remote teams op te bouwen via nearshoring. Maar dan niet de nearshoring waarbij het werk bij een onbekende derde partij terechtkomt. Het gaat om professionals die écht voor jouw kantoor werken — onder jouw begeleiding en volgens jouw kwaliteitsnormen — maar dan vanaf een andere locatie.

Nearshoring-partners zoals Becky.works bieden zelf geen accountancydiensten aan. Zij helpen je juist bij het opzetten van een team dat direct geïntegreerd is binnen jouw organisatie. Jij bepaalt wie je aanneemt, hoe er gewerkt wordt en welke verantwoordelijkheden het team heeft. Becky.works regelt de praktische zaken, zoals contracten, kantoorinrichting, apparatuur en lokale HR-ondersteuning.

Dit model geeft je toegang tot gekwalificeerde professionals, zonder dat je de controle over kwaliteit, aansturing of klantrelaties verliest.

Samen één team, ongeacht locatie

Nearshoring betekent dat je je team uitbreidt zonder de controle los te laten. De professionals werken vanuit een ander land, maar zijn volledig onderdeel van jouw kantoor. In de praktijk is het alsof je een tweede vestiging opent in een andere Nederlandse stad — maar dan met toegang tot een veel grotere talentenpool.



Of je collega nu in Amsterdam, Rotterdam, Sarajevo of Belgrado werkt, het doel blijft hetzelfde: volledige integratie, gedeelde doelen en één cultuur. Je weet precies wie het werk doet. Jij zorgt voor de training, hebt dagelijks contact en werkt samen als één team — geen gedeelde capaciteit, maar echte collega’s.

Een nearshoreteam op de juiste manier aansturen

Zodra je team staat, draait succes om hoe goed je het aanstuurt, integreert en ondersteunt vanaf dag één. Nearshoring werkt het beste als je het benadert met dezelfde zorg en structuur als bij het openen van een nieuwe vestiging in Nederland.



Dat betekent: heldere doelen stellen, duidelijke rollen vastleggen en een goed doordacht onboardingplan opzetten. Vanaf het begin investeren sterke teams in regelmatige videocalls, structurele feedback en persoonlijke bezoeken die zorgen voor echte verbinding.



Partners van Becky.works zien keer op keer hoe waardevol die persoonlijke momenten zijn. Of het nu gaat om nearshore-collega’s die naar Nederland komen, of het Nederlandse team dat op bezoek gaat in Belgrado of Sarajevo — de onderlinge band wordt sterker, en daarmee ook de samenwerking.



Na verloop van tijd verdwijnt de afstand. Wat overblijft is een team dat niet alleen samenwerkt, maar ook samen groeit.

Groeien zonder compromissen

De arbeidsmarkt voor accountants blijft krap, en bekende oplossingen zoals automatisering of extra werving bieden vaak maar beperkte verlichting. Vooral bij het opschalen van hun core business lopen veel kantoren snel tegen hun grenzen aan.

In dat kader biedt een nearshoringmodel zoals dat van Becky.works een slimmer alternatief. Hiermee kun je groeien zonder de controle te verliezen, je team uitbreiden zonder je cultuur te verliezen, en samenwerken met professionals die echt willen meegroeien met jouw kantoor.

Benieuwd of dit model bij jouw kantoor past? Neem contact op met Becky.works voor meer informatie.