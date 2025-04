Bestuurdersbeloning wordt van steeds meer duurzame thema’s afhankelijk

Mei vorig jaar bleek al dat grote bedrijven in Nederland topmanagers bonussen geven voor prestaties op het gebied van sociale aspecten, milieu en verantwoord bestuur. Een nieuw onderzoek onder 375 beursgenoteerde bedrijven uit 15 landen laat zien dat duurzaamheid wereldwijd een steeds belangrijkere rol speelt in de beloningsstructuren van de raad van bestuur.

Inmiddels gebruikt 78% van de bedrijven gebruik duurzaamheidsmaatregelen bij het berekenen van de beloning van topmanagers. Bij de 25 onderzochte Nederlandse bedrijven blijft het percentage bedrijven dat duurzame doelstellingen hanteert met 88% overigens gelijk, maar het aantal gekoppelde onderwerpen is sterk toegenomen. “Vooral langetermijndoelstellingen worden belangrijker.”

Meeste aandacht voor klimaat, diversiteit en letsel

De meest voorkomende duurzaamheidsdoelstellingen richten zich op klimaatverandering en dan specifiek broeikasgasemissies, en het personeelsbestand van bedrijven, met de nadruk op vrouwelijk leiderschap en letselcijfers. 88% van de bedrijven die duurzaamheidsdoelstellingen integreren in de beloning van de raad van bestuur, stemt die af op relevante duurzaamheidsonderwerpen voor hun bedrijf. De opname van onderwerpen als water, vervuiling en biodiversiteit blijven nog achter, zowel in Nederland als in de andere landen.

Koppeling lange termijn

Vera Moll, director Duurzaamheidsrapportage en Strategie: “Er is een grote groei te zien bij de Nederlandse bedrijven die meer op langetermijnstimulans inzetten. Dat is een goede ontwikkeling omdat duurzaamheidstransformaties een langetermijnvisie en inzet van het management vragen. Toch is er daar nog veel winst te behalen; van de 25 bedrijven hebben er acht nog helemaal geen koppeling met de langetermijnstimulans.”

EU loopt voorop

Bedrijven in de EU gebruiken duurzaamheidsmaatregelen vaker dan bedrijven buiten de EU. “Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk en Australië respectievelijk op de tweede en derde plaats in de top 25 bedrijven staan. Dit toont aan dat ook bedrijven buiten de EU-regelgevingsvereisten een ambitieuze benadering hanteren om duurzaamheid stevig te verankeren in hun organisatie.” Ondanks de koppeling met materiële duurzaamheidsonderwerpen door zowel Japan als het VK, zijn beloning en duurzaamheid in landen buiten de EU gemiddeld minder op elkaar afgestemd dan binnen de EU. Gemiddeld stemmen 7,5 bedrijven in niet-EU-landen de materiële duurzaamheidsonderwerpen en beloningsmaatregelen van de raad van bestuur volledig op elkaar af, vergeleken met 8,7 bedrijven in EU-lidstaten.