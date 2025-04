Personalia | Michel Middelkoop van Exact naar Blinqx

Middelkoop komt van Exact, waar hij sales director was. Hij heeft ruim 30 jaar commerciële ervaring in de sector en krijg nu als opdracht zich te richten op het versnellen van de digitale transformatie bij accountancy- en administratiekantoren in Nederland. “Wat mij aantrekt in Blinqx is de ambities die ze hebben in het accountancy domein in combinatie met hun ondernemersgeest en doortastendheid.”

Meegroeiend platform

Volgens Middelkoop brengt Blinqx een verfrissende aanpak in de traditionele accountancy. “Kantoren worstelen met digitalisering en compliance, terwijl ze tegelijkertijd hun adviesrol moeten versterken. Ons modulaire platform groeit mee met de klant – van eenmanszaak tot grote organisatie. Met keuzevrijheid en AI-gedreven technologieën kunnen accountants slimmer en efficiënter werken, zonder vast te zitten aan een totaaloplossing. Dit platform is echt gebouwd voor en door accountants.” Middelkoop werkte in het verleden bij Fiscaal Gemak samen met Blinqx-CEO Ruud van der Kruk.

Samenwerking tussen drie labels

Blinqx Accountancy & Tax is het resultaat van een samenwerking tussen de Blinqx-labels Simplicate, Hyarchis en Akkermans FinteQX die al langer actief zijn binnen de accountancysoftwaremarkt. Simplicate biedt CRM & Kantoorbeheer, Hyarchis documentbeheer, datamanagement en AI-gedreven compliance en Akkermans FinteQX levert oplossingen voor fiscale aangiftes, rapportages en strategisch advies.