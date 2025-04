Cryptovaluta: notitie BFT voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

Ook bij cryptovaluta is het van belang om de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) vast te stellen. Daarnaast is van belang om cryptovaluta op de juiste manier aan te geven bij de belasting.

Vragen vanuit de praktijk

Het BFT heeft in juni 2022 een notitie cryptovaluta opgesteld voor het notariaat. Deze is in oktober 2024 geactualiseerd. Naar aanleiding van diverse vragen vanuit de praktijk heeft het BFT besloten een soortgelijke notitie op te stellen voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren (wwft-instellingen). Deze notitie is met name bedoeld voor instellingen die cliënten hebben die cryptovaluta in eigendom hebben.

Notitie

Instellingen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

(Wwft) cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. Als zij cliënten hebben die

cryptovaluta bezitten of in cryptovaluta hebben gehandeld, kunnen de volgende vragen hierbij relevant

zijn:

Wat is cryptovaluta?

Wat zijn geregistreerde cryptoaanbieders?

Wat zijn de witwasrisico’s met betrekking cryptovaluta?

Wat zijn de regels voor het verwerken van cryptovaluta in de jaarrekening?

Welke documenten kan een instelling opvragen om cryptovaluta te beoordelen en wanneer is een

transactie ongebruikelijk?

Welke jurisprudentie is er voor instellingen met betrekking tot cryptovaluta en Wwft?

Wat zijn red flags voor instellingen met betrekking tot witwassen bij cryptovaluta?

In het memo zal het BFT enkele praktische handvatten uiteenzetten die de instelling kan gebruiken bij de

beoordeling van voorgaande vragen.

De notitie is hier te vinden.