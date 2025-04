41% financials vreest overbodig te worden door AI

Twee op de vijf finance professionals is bang dat AI hun baan uiteindelijk overbodig maakt. Dat blijkt uit de FinTech Barometer. Ruim de helft vreest dat ze door AI te veel controle verliezen over hun financiële processen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van creditmanagement software specialist Onguard, waarvoor 319 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers zijn ondervraagd. De helft van de finance professionals (51%) beschouwt AI als een technologie die een grote impact op het financiële proces heeft. Ook op positief vlak: finance professionals zien vooral voordelen op het gebied van financiële rapportages (38%), het voorspellen van toekomstige trends (37%) en het automatiseren van routinematige taken (29%). Maar nog lang niet alle organisaties profiteren van deze voordelen. Slechts een derde van de organisaties (33%) zit in de verkennende fase als het gaat om het toepassen van AI.

Robotic Process Automation

Maar AI is niet de enige technologie waarvan finance professionals verwachten dat het grote invloed op het financiële proces zal hebben. Bijna een kwart (22%) verwacht veel van Robotic Process Automation (RPA). De eerste stappen in de integratie van deze technologie worden al door meer dan een derde (35%) gezet. Het implementeren van technologieën zoals AI en RPA, blijkt echter niet altijd eenvoudig. Meer dan de helft van de finance professionals (57%) stelt namelijk dat de IT-afdeling hierbij een obstakel vormt.

Adriaan Kom, managing director bij Onguard: “De onzekerheid of AI banen gaat overnemen bestaat al geruime tijd. Hoewel ik begrijp waar die onzekerheid vandaan komt, zie ik in de praktijk dat AI momenteel vooral wordt ingezet als hulptool. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch signaleren van betalingsrisico’s of het voorspellen van cashflows op basis van realtime data. Zulke toepassingen nemen niet alleen repetitieve taken uit handen, maar leveren ook veel informatie op om gefundeerde besluiten te maken. Hierdoor wordt het werk van de finance professional strategischer van aard en kan hij of zij zich richten op activiteiten die echt waarde toevoegen aan de organisatie. AI is dus geen vervanger van menselijk inzicht, maar juist een versterker ervan.”

Bron: Onguard