Fiscale constructie erfbelasting wordt aangepakt

In het Belastingplan 2026 loopt een wetswijziging in de schenk- en erfbelasting mee die bedoeld is om een belastingconstructie te bestrijden. Deze constructie houdt in dat in het zicht van overlijden van een van de echtgenoten het aandeel in de gemeenschap van goederen wordt gewijzigd. Zo wordt minder erfbelasting afgedragen.

Het ministerie van Financiën heeft de wetswijziging in consultatie gebracht. De wijziging houdt in dat de ontbinding van een gemeenschap van goederen met een ongelijke verdeling in het vermogen of een verrekenbeding, waarbij het vermogen anders dan door de helft wordt verdeeld leidt tot heffing van schenk- of erfbelasting.

Inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2026. Bestaande gevallen tot de datum van bekendmaking van de maatregel (18 april 2025) worden in principe gerespecteerd.

De precieze uitwerking van de wetwijzing is te vinden in de documenten bij de consultatie. De consultatie loopt tot 14 mei en is hier te vinden.