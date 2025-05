AFM houdt vinger aan de pols bij duurzaamheidsclaims financiële sector

De AFM controleert de komende twee jaar nauwkeurig of aanbieders van financiële producten zich wel houden aan de regels op duurzaamheidsgebied. Want daar schort het nog weleens aan.

De AFM doet de oproep omdat steeds meer consumenten volgens de toezichthouder (ook) met hun financiële keuzes willen bijdragen aan de transitie naar een duurzamere economie. “Financiële ondernemingen maken dat mogelijk. Met passende, duurzame producten en eerlijke en transparante duurzaamheidsinformatie. Ondernemingen zetten het afgelopen jaar goede stappen. Toch zien we dat er nog veel inzet nodig is. Ook als het gaat om naleving van regelgeving die al geruime tijd van kracht is en waarover de AFM eerder duidelijke verwachtingen heeft afgegeven.”

Daarom is er een ESG-update uitgebracht waarin de AFM de prioriteiten voor 2025 en 2026 benoemt op vier belangrijke thema’s: partijen moeten, waar van toepassing, voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de duurzaamheidsbepalingen voor product oversight & governance (POG) en de geschiktheidstoets. Ten vierde moeten duurzaamheidsclaims eerlijk zijn.

‘Nog veel inzet nodig’

Er kan nog wel wat worden gesleuteld, aldus de AFM, ook bij de naleving van regels die al een hele tijd gelden. De toezichthouder gaat extra aandacht besteden aan een aantal onderwerpen. “Voor alle hieronder genoemde vereisten verwacht de AFM een verbetering ten opzichte van vorig jaar. We kunnen optreden bij partijen die achterblijven, in het bijzonder als wij zien dat er onvoldoende resultaten worden geboekt. Partijen die vooroplopen in het voldoen van hun verplichtingen, moedigen wij aan om hun inspanningen voort te blijven zetten.”

Ten eerste moeten duurzaamheidsclaims correct, duidelijk en niet misleidend zijn. “U doet alleen duurzaamheidsclaims die correct, duidelijk en niet-misleidend of, voor pensioenen, evenwichtig zijn. De Leidraad duurzaamheidsclaims bevat dé 3 uitgangspunten voor het doen van eerlijke en correcte claims die voldoen aan de informatiestrekkingsnormen. Als u uw duurzaamheidsclaim niet kunt onderbouwen, claim het dan ook niet.”

SFDR

De SFDR verplicht partijen in financiële markten en financieel adviseurs om transparant te zijn over de duurzaamheidsaspecten van hun beleggingsbeleid en -producten. De AFM verwacht dat alle vereiste informatie is gepubliceerd op de website, alleen informatie is gepubliceerd die duidelijk (vindbaar) is voor beleggers en dat er betrouwbare SFDR-informatie is gepbuliceerd, waaronder informatie over duurzame kenmerken van producten, duurzaamheidsrisico’s en negatieve impact van beleggingen.

POG

Ondernemingen moeten de wettelijke duurzaamheidsbepalingen in hun product oversight & governance (POG)beleid integreren, het productaanbod hierop evalueren en voorkomen dat producten zonder duurzaamheidskenmerken worden verkocht aan beleggers die duurzaam willen beleggen. De AFM wil dat partijen de kwaliteit en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie bewaakt, de klantreis inricht conform distributiestrategie en de distributie van ‘grijze’ producten aan de negatieve doelgroep monitort.

Tot slot moeten partijen ook begrijpelijk uitleg geven over het onderdeel duurzaamheid in de geschiktheidstoets en zorgvuldig de daadwerkelijke duurzaamheidsvoorkeuren inventariseren. “U stuurt beleggers niet naar een bepaald(e) product of beleggingsstrategie.”