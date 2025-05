Fiscale miljoenenboete voor Peter Gillis en Oostappen Groep, wel verlaging

De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uitspraak gedaan in een omvangrijk geschil tussen de Belastingdienst en ondernemer Peter Gillis, zijn vakantieparkketen Oostappen Groep en zijn ex-echtgenote. De zaak draaide om navorderingen en boetes voor vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting over de jaren 2014 tot en met 2018.

Volgens de rechtbank heeft de Belastingdienst terecht belastingaanslagen en vergrijpboeten opgelegd vanwege het structureel buiten de boeken houden van omzet. De rechtbank in Breda verminderde de geldstraffen wel van de in totaal ruim 5,6 miljoen euro aan boetes tot een totaalbedrag van iets meer dan 2,5 miljoen euro.

Zwarte omzet

De rechtbank acht bewezen dat de vennootschap (Oostappen Groep) gedurende meerdere jaren zwarte omzet genereerde die niet in de administratie werd verantwoord. Daarmee is sprake van een onjuiste aangifte vennootschapsbelasting. Bovendien is aannemelijk gemaakt dat deze niet-verantwoorde opbrengsten aan Gillis als enig aandeelhouder zijn toegekomen, waardoor het bedrijf ook ten onrechte geen dividendbelasting heeft afgedragen. De rechtbank handhaaft de correcties en vergrijpboeten grotendeels, maar verlaagt enkele boetebedragen wegens disproportionaliteit en vernietigt twee dividendbelastingboeten wegens schending van procedurevoorschriften.

Aanslagen en boetes terecht

Ten aanzien van de inkomstenbelasting oordeelt de rechtbank dat Gillis de onttrokken bedragen uit de zwarte omzet over de jaren 2015 tot en met 2017 als inkomen had moeten aangeven. De Belastingdienst heeft daarom terecht navorderingsaanslagen en boeten opgelegd. Voor 2014 vervalt de navorderingsaanslag wegens overschrijding van de termijn. De rechtbank acht bewezen dat Gillis opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan, wat de vergrijpboeten rechtvaardigt.

De ex-echtgenote van Gillis werd eveneens aangeslagen als gevolg van haar fiscale partnerstatus in de jaren 2015 tot en met 2017. De rechtbank bevestigt de aanslagen inkomstenbelasting, omdat de helft van de zwarte inkomsten aan haar kan worden toegerekend. Boeten acht de rechtbank echter niet passend: het is niet overtuigend bewezen dat zij persoonlijk opzettelijk onjuist heeft aangegeven. De opgelegde vergrijpboeten aan haar adres zijn daarom vernietigd.

Uitspraken: ECLI:NL:RBZWB:2025:2729, ECLI:NL:RBZWB:2025:2724, ECLI:NL:RBZWB:2025:2725, ECLI:NL:RBZWB:2025:2726