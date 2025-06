Beursbedrijven waren te optimistisch met duurzaamheidsdoelen

Sommige AEX-bedrijven laten de klimaatdoelen zelfs helemaal los. Volgens het dagblad markeert het een kentering in de top van de beursfondsen, die zichzelf vooral voor de buitenwereld praktisch onhaalbare doelstellingen hadden opgelegd. Dat de Verenigde Staten onder Trump niet veel ophebben met duurzaamheid, maakt het voor bedrijven makkelijker om de teugels te laten vieren.

Te veel of te weinig milieubeleid?

Uit 25 CSRD-rapportages blijkt dat Unilever vorig jaar al de duurzaamheidsdoelen heeft bijgesteld en dat Shell weer meer inzet op de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. Investeren in hernieuwbare energie en afvalreductie staan op een laag pitje. Voor dat laatste is helemaal geen doel meer gesteld. Belangenorganisatie voor fossiele bedrijven Vemobin hekelde vorig jaar al de ‘groenzucht’ in Nederland, dat voorop zou lopen met regels voor milieuvriendelijker produceren.

Maar anderzijds zijn er bedrijven die juist wat meer steun willen. Recycling blijkt bijvoorbeeld een te zware uitdaging. Ahold Delhaize heeft het over ‘cruciale obstakels’ die de recyclingdoelen bemoeilijken door “gebrek aan noodzakelijke recyclinginfrastructuur en de beschikbaarheid van flexibele verpakkingen”.

Staalbedrijf ArcelorMittal ziet de eigen CO2-doelen voor 2030 steeds verder uit zicht raken door gebrek aan ondersteunend beleid. Chemieconcern AkzoNobel hoopt nu in 2030 het energieverbruik met 20% te hebben teruggedrongen ten opzichte van 2018. Eerder lag de lat op 30%.

Bron: FD