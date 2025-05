Groningse studenten winnen NBA-hackathon

Een team van studenten van Universiteit Groningen heeft vrijdag 16 mei de derde hackathon ‘Auditing the Future’ van de NBA gewonnen.

Vijf teams van universiteiten streden bij het event om de titel Auditors of the Future 2025. Het ging om een Engelstalige accountancy challenge, gericht op WO-bachelorstudenten. Teams van Tilburg University, Universiteit Groningen, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht namen deel aan de hackaton, die gehouden werd op het kantoor van de NBA in Hoofddorp. De studenten uit Tilburg legden beslag op de tweede plaats.

Duurzaam schoenenmerk

Doel van de hackaton is om studenten te laten ervaren hoe divers het accountantsberoep kan zijn en met welke vragen accountants worden geconfronteerd. Naast vaktechische vraagstukken kregen de studenten ook te maken met de dynamiek van een raad van bestuur en onverwachte actuele ontwikkelingen. Dit jaar werd er gewerkt met een casus rondom een duurzaam schoenenmerk.

‘Dikke tienen’

De teams presenteerden de resultaten van hun casus aan een jury bestaande uit Kavita Nandram (Ahold Delhaize en UvA), Constant Rams (Nyenrode) en Coen Bongers (CEA). De jury wees na afloop op het hoge niveau van de prestaties van alle studenten. ‘Wij geven als accountants van nature niet zo snel een 10, maar vandaag hebben we voor verschillende onderdelen aan verschillende teams hele dikke tienen uitgedeeld’, zei juryvoorzitter Bongers. ‘We zijn echt meer dan eens verrast over wat deze jonge studenten al weten en kunnen. Het stemt ons hoopvol over de toekomst van ons prachtige beroep.’

De hackathon is onderdeel van de arbeidsmarktcampagne ‘Accountancy, iets voor jou’ om jongeren enthousiast te maken voor het accountantsberoep. De eerste editie van de NBA-hackathon vond plaats in 2023 en werd toen gewonnen door het team van de Vrije Universiteit Amsterdam, vorig jaar won de Erasmus Universiteit.