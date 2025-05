Personalia | KPMG vernieuwt raad van commissarissen

KPMG Nederland benoemt Dirk Jan van den Berg per 1 juni 2025 als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) en Barbara Frohn per 16 juni aanstaande als lid. Van den Berg volgt Bernard Wientjes op als voorzitter.

Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter en CEO van KPMG Nederland: “In een wereld van snelle geopolitieke, economische en technologische veranderingen moeten onze klanten zich voortdurend aanpassen. Dat doen wij zelf ook. Het is dan waardevol om ervaren toezichthouders met zoveel kennis aan boord te hebben. Dirk Jan heeft op het hoogste niveau gewerkt in internationale betrekkingen, de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven. Barbara brengt een indrukwekkende combinatie van internationale ervaring en kennis van de financiële sector, risicomanagement, regelgeving en corporate governance met haar mee. We kijken ernaar uit om samen te werken aan de verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie.”

Dirk Jan Van den Berg

Van den Berg bekleedt naast zijn huidige rol als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland diverse toezichthoudende rollen in verschillende sectoren. Eerder vervulde Van den Berg posities binnen de Nederlandse diplomatieke en ambtelijke dienst, waaronder als secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York en als ambassadeur in China. Hij was voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft. Daarna werd Van den Berg CEO van Sanquin. Tegenwoordig is hij onafhankelijk voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Van den Berg over zijn benoeming als voorzitter van de RvC van KPMG: “Met genoegen aanvaard ik deze opdracht. Ik streef ernaar een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de invulling van de publieke taak van de accountant en bij te dragen aan advisering die wezenlijk verschil maakt voor de klant. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met mijn nieuwe collega’s”.

Op dit moment is Van den Berg non-executive director bij de Franse holding van Air France-KLM. KPMG Nederland is tot en met boekjaar 2025 benoemd als joint-auditor van KLM in Nederland (een deelneming van Air France-KLM), waarna KPMG Nederland in 2026 af rouleert. Beide functies zijn verenigbaar volgens de regels over onafhankelijkheid, in Nederland en daarbuiten. Bovendien zijn passende maatregelen getroffen om de (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Barbara Frohn

Frohn was tot voor kort lid van het directieteam van Citigroup’s EMEA regio en bekleedt daar nu de functie van Head of Regulatory Strategy & Policy. Frohn begon haar carrière bij ABN AMRO Bank, waarbij zij in verschillende commerciële en staffuncties actief is geweest. Ze heeft ook verschillende posities bekleed bij Banco Santander in Madrid, onder meer als Chief of Staff van de Group CEO. Zij was ook Chief Risk Officer van de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft ruime ervaring als toezichthouder zowel als lid en als voorzitter. Barbara Frohn: “Sinds mijn eerste kennismaking met KPMG ben ik enthousiast over mijn aanstaande rol als commissaris. Onder invloed van technologische ontwikkelingen en een snel veranderende markt is de organisatie voortdurend in beweging. Met mijn ervaring hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van KPMG”.

Samenstelling RvC

Van den Berg volgt Bernard Wientjes op als voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zijn termijn heeft afgerond. Frohn volgt Claartje Bulten op, die is afgetreden na afloop van haar termijn. Linda Hovius, vicevoorzitter van de RvC van KPMG Nederland, zegt: “Dirk Jan is een zeer betrokken bestuurder en toezichthouder met brede ervaring. Barbara brengt internationale expertise en ervaring mee vanuit de financiële sector wat zeer relevant is voor KPMG. Met de komst van deze twee nieuwe leden zijn alle soorten competenties goed vertegenwoordigd binnen ons team van commissarissen en we kijken uit naar de samenwerking.”

Met ingang van 16 juni zijn de RvC-leden van KPMG Nederland:

• Dirk Jan van den Berg (voorzitter)

• Sandra Berendsen

• Linda Hovius

• Kuldip Singh

• Pascal Visée

• Barbara Frohn

Foto: Zorgverzekeraars Nederland

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl