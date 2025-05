Visser & Visser versterkt expertise in duurzaamheid met overname

Constantis is vanaf 1 mei 2025 onderdeel van Visser & Visser. Daarmee voegt het kantoor naar eigen zeggen ‘een bewezen duurzaamheidsaanpak toe aan haar platform voor ondernemerschap, gericht op ondernemers die strategisch willen verduurzamen.’

Duurzaamheid is voor steeds meer ondernemers een belangrijk thema. Niet alleen vanwege maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook door toenemende wet- en regelgeving, zoals de CSRD en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Met de overname van duurzaamheidsadviesbureau Constantis breidt Visser & Visser haar expertise uit om ondernemers hierin praktisch en strategisch te ondersteunen. “De toevoeging van Constantis aan ons platform voor ondernemerschap past in onze strategische visie 2030. Met deze aanvulling zijn wij in staat om klanten nog beter te helpen bij het maken van keuzes op gebied van duurzaamheid, het ontwikkelen van plannen en de uitvoering daarvan”, aldus Jaco Slingerland, CEO van Visser & Visser.

Constantis is opgericht door Lex Eschauzier en helpt organisaties vanuit een integrale aanpak bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame ambities. Met de overname worden ook de methodes TripppleBusiness en TripppleCare opgenomen in de dienstverlening van Visser & Visser. Deze aanpakken ondersteunen organisaties bij het maken van duurzame strategische keuzes die toekomstbestendig zijn en bijdragen aan bredere maatschappelijke impact.

“Het doet het mij heel veel plezier dat de door mij ontwikkelde Trippple-aanpak – waar gedurende de afgelopen ruim 10 jaar zoveel tijd en energie in is gestoken – een sterke, nieuwe eigenaar heeft gevonden die de Trippple-aanpak zal borgen en verder doorontwikkelen”, aldus Lex Eschauzier.