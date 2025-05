Keijzer wil tien jaar wonen op vakantiepark toestaan

Woonminister Keijzer wil het via een instructie aan gemeenten mogelijk maken dat mensen tien jaar lang op een huisje in een vakantiepark kunnen wonen.

Er staan nu 60.000 mensen ingeschreven als bewoner van een recreatiewoningen en in werkelijkheid verblijven vermoedelijk nog veel meer mensen permanent in een vakantiehuis. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij dat willen toestaan, maar Keijzer wil dat met de instructie veranderen. Belangrijke reden daarvoor is de woningnood.

De coalitiepartijen hadden het plan vorig jaar al opgenomen in hun akkoord. Voorwaarde voor het gedogen van het wonen in een vakantiehuis is dat de persoon daar op 16 mei 2024 ook woonde. Wie daarna is verkast naar een recreatiewoning, mag daar dus niet blijven. Keijzer vreest anders een “explosief toenemende vraag naar recreatiewoningen”.

Startdatum voor de gedoogperiode van tien jaar is niet mei 2024, maar het moment dat de instructie in werking treedt. Dat wordt vermoedelijk 2026. Na acht jaar evalueert het kabinet of de regel nog nodig is. Hotels, motels en pensions vallen niet onder de instructie.

Bron: ANP