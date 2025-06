Europese ombudsvrouw onderzoekt versoepeling duurzaamheidsregels

Anjinho besloot een onderzoek in te stellen na een klacht van acht maatschappelijke organisaties die stellen dat de commissie haar richtsnoeren voor betere regelgeving heeft geschonden door niet te motiveren waarom zij geen openbare raadpleging of effectbeoordeling over de ontwerpwetgeving heeft uitgevoerd. De klagers vinden dat de commissie een beoordeling van de klimaatconsistentie had moeten uitvoeren, zoals voorzien in de Europese klimaatwet.

Welke belanghebbenden zijn gesproken?

De ombudsvrouw heeft de Europese Commissie een reeks vragen gesteld over de raadplegingen van belanghebbenden die de commissie heeft opgesomd in de toelichting bij haar wetgevingsvoorstel, waarmee de CSRD- en CSDDD-eisen worden vereenvoudigd. “Ze omvatten een verzoek om meer details over welke bedrijven en belanghebbenden begin februari 2025 zijn uitgenodigd voor vergaderingen met de commissie en aan de hand van welke criteria. De commissie wordt ook verzocht haar besluit om geen openbare raadpleging te houden toe te lichten.” Anjinho wil uiterlijk eind deze week antwoord.

Het is de derde keer dat de ombudspersoon een klacht krijgt over de vraag of de commissie de regels heeft gevolgd bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen. De ene klacht heeft geleid tot een nog lopend onderzoek naar een wetswijziging over gemeenschappelijk landbouwbeleid, de andere bevindt zich nog in de fase van de eerste beoordeling.