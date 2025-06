Accountants geven rekenles in Rotterdam

In Rotterdam-Zuid waren te weinig bijlesdocenten rekenen. Yuki deed een oproep onder gebruikers van zijn boekhoudsoftware. Veel meer accountants en fiscalisten dan verwacht reageerden. ‘Blijkbaar schuilen er veel leraren in ons vakgebied’, zegt Ellen Sano van Yuki in de Telegraaf.

Veel ouders van kinderen in Rotterdam-Zuid kunnen zich geen bijles permitteren. De zussen Louisa en Abida Boulkhrif leggen ze zich daar niet bij neer. Met 47 vrijwilligers organiseren ze bij Vakcollege De Hef extra oefenstof voor alle kinderen uit de buurt. Het ontbrak alleen aan voldoende ‘docenten’. Een oproep van Yuki onder boekhouders en accountants leverde veel aanmeldingen op.

Casual kleden

Een van hen is Nico Langendoen, eigenaar van boekhoudkantoor Finnerz . “Ik studeerde in Rotterdam en woonde in die tijd op Zuid. Ik heb herinneringen aan deze plek. Hoewel er veel veranderd is, de buurt is enorm opgeknapt”, zegt hij in de Telegraaf over zijn motivatie om bijles te geven. Voor hij na werktijd naar De Hef kan rijden, moet hij alleen zijn kantoorpak verwisselen voor ‘casual kleding’. Dat stond in de mail die hij kreeg. “Snap ik ook wel”, reageert hij. “We moeten voor de kinderen een beetje benaderbaar blijven.”

Streng zijn

Langendoen maakte zelf zijn studie niet af, omdat hij wilde gaan ondernemen. Maar ergens had hij altijd het gevoel dat het onderwijs ook wel iets voor hem geweest zou zijn. Toen de mail van Yuki binnenkwam of hij bijlessen rekenen wilde geven, gaf hij zich gelijk op. “Gelukkig mogen wij individuele sessies geven, want voor de klas staan lijkt me doodeng”, zegt hij. Een van de dingen die hij naar eigen zeggen nog moet leren is ‘streng zijn’.

Maatschappelijke rol

Yuki wil een maatschappelijke rol vervullen, zo zegt Ellen Sano in De Telegraaf. “Dat zou je misschien niet verwachten van een softwarebedrijf voor boekhoudprogramma’s, maar als je goed om je heen kijkt, kan je altijd helpen. Wij zien dat onze klanten, zoals accountantskantoren, personeel tekortkomen. En het rekenonderwijs staat onder druk. Die pakken we allebei aan. Door bijlessen te ondersteunen – nota bene met onze eigen klanten – brengen we wellicht geen personeelsgolf op gang, maar we kunnen misschien bij kinderen wel een zaadje planten. En wie weet zit er een kind tussen, dat het echt te pakken krijgt.”

De specialisten helpen tot de zomervakantie in de bijlesklassen. Vanwege de vele aanmeldingen van deskundigen, verwacht Sano in het nieuwe schooljaar soortgelijke initiatieven in het land te kunnen ondersteunen.

Bron: De Telegraaf