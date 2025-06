NOREA stelt Raad van Advies in

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, heeft in het kader van professionalisering het initiatief genomen om een Raad van Advies in te stellen, met daarin een aantal bekende namen.

‘Het toegenomen belang van beheersing van IT binnen organisaties vraagt om een professionele beroepsorganisatie’, licht NOREA toe. ‘Onze maatschappij wordt in snel tempo steeds digitaler en nagenoeg alle organisaties zijn hierdoor volledig afhankelijk van hun IT. Organisaties willen meer consistent inzicht hebben in, en verantwoording afleggen over, de inzet van IT en de strategische doelen die daarmee gerealiseerd (kunnen) worden.’

Taak

De Raad van Advies heeft als taak om actief mee te denken met het bestuur van NOREA. Het bestuur gebruikt de adviezen van de Raad van Advies onder andere bij de vorming van de strategische richting van de beroepsorganisatie. Denk daarbij aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie en externe uitingen van de beroepsorganisatie, het sparren met governmental bodies voor de verankering in wet- en regelgeving en het vergroten van de slagkracht van de organisatie.

De Raad van Advies bestaat sinds 12 juni 2025 uit:

Jacques van den Broek, Ex CEO Randstad Holding, nu o.a. Voorzitter RvC CM.Com en voorzitter RvA NOREA

Jos Nijhuis RA, voormalig CEO Schiphol, voormalig CEO PwC Nederland, en momenteel o.a. voorzitter RvC Enexis Groep en Voorzitter RvC CVC DIF

Prof. Lokke Moerel, Senior of Counsel Morrison & Foerster LLP, professor Global ICT Law Tilburg University, en o.a. lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance en de Cyber Security Raad

René Steenvoorden, Lid Raad van Bestuur van UWV, voorheen o/a lid Raad van Bestuur Randstad, CIO Rabobank en CIO Essent

Prof. dr. Barbara Baarsma, chief Economist PwC en Hoogleraar Toegepaste Economie UvA, Voorzitter Bankraad DNB en o.a. lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

Tijdens de NOREA-ledenvergadering van NOREA op 12 juni 2025 is de Raad van Advies officieel ingesteld.