Moore DRV lijft FSV in, dat naar eigen zeggen heeft gewerkt aan de kwaliteitsbeheersing

‘De aansluiting van FSV past in de strategische lijn om de positie in en rond de werkgebieden te verstevigen’, meldt Moore DRV. Het accountantskantoor heeft 24 vestigingen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Er werken bijna 1.500 mensen bij dit full service kantoor, specifiek voor ondernemers in de echte economie. Waterland Private Equity Investments stapte vorig jaar in Moore DRV. Het kantoor groeide de afgelopen jaren al snel, met de toevoeging van Rijkse, Ruitenburg, Van Noordenne Accountants en vrij recent nog Brabant Accountants en Belastingadviseurs.

‘Veranderingen waren nodig’

Daarop volgt nu dus FSV. Dat kantoor heeft lastige jaren achter de rug. FSV verrichtte werkzaamheden voor de omstreden investeerder Lars Windhorst, die meerdere malen negatief in het nieuws kwam. Als reactie hierop deed de AFM tussen mei 2021 en november 2022 onderzoek bij de accountants uit Zaltbommel. Het onderzoek leidde ertoe dat FSV Accountants een waarschuwing kreeg en er een tuchtrechtelijke procedure tegen de tekenend accountant werd gestart. FSV Accountants leverde in augustus 2022 haar Wta-vergunning in. De tekenend accountant werd in januari 2024 door de Accountantskamer voor twee jaar doorgehaald. Ook de bestuursvoorzitter van FSV stapte op.

FSV en Moore DRV zijn nu vrij open over die periode. De aansluiting van FSV volgt op een periode waarin Moore DRV het Zaltbommelse kantoor hielp met het strakker inregelen van de kwaliteitsbeheersing, melden de kantoren. Melvin Rademaker (accountant/directeur FSV) zegt daarover: ‘De afgelopen jaren hebben we samen met onze medewerkers een flink aantal veranderingen doorgevoerd. Dat was nodig. Onze ‘checks and balances’ waren onvoldoende op orde, vooral in onze controlepraktijk. Dat heeft geleid tot het intrekken van de vergunning, waarna we onze volledige aandacht hebben gericht op onze mkb-praktijk en de andere praktijken. Daarin zijn belangrijke stappen gezet en er is een nieuw elan. Op het gebied van kwaliteitszorg kregen we hulp van Moore DRV. De stappen die we nu nog willen zetten, realiseren we met deze aansluiting. De werkprocessen, procedures en systemen van Moore DRV worden leidend en verder hebben we de ruimte voor lokaal ondernemerschap. Die ruimte gaan we pakken. Want met het portfolio en de kwaliteit van Moore DRV zijn we in deze regio onderscheidend en kunnen we ondernemers nog beter helpen. Belangrijk is verder dat we ons team uitbreiden, zodat we niet alleen de continuïteit van dienstverlening kunnen garanderen, maar ook het cliëntcontact weer kunnen intensiveren.’