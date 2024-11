Brabant Accountants en Belastingadviseurs gaat op in Moore DRV

Brabant Accountants en Belastingadviseurs (110 medewerkers, vijf vestigingen) is de afgelopen jaren flink gegroeid, mede door overnames. Onder de vlag van Moore DRV gaan alle vestigingen over op uniforme werkwijzen, processen en systemen en gaat het niveau van automatisering omhoog. Ook krijgen de vestigingen ondersteuning bij het werven en ontwikkelen van personeel. Voor cliënten komt een breder pakket aan diensten beschikbaar.

Deze ondersteuning, het lokale ondernemerschap en de regionale samenwerking waren belangrijke argumenten voor Brabant Accountants en Belastingadviseurs om te kiezen voor Moore DRV. Doorslaggevend waren de kwaliteits- en mensgerichte cultuur.

Goed gevoel

Bestuursvoorzitter William Manders van Brabant Accountants en Belastingadviseurs is blij dat de kogel door de kerk is: “We hebben met onze medewerkers intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst en goed nagedacht over deze aansluiting. Bij Moore DRV kregen we het juiste gevoel. Het is een sterk kwaliteitsgericht en tegelijkertijd heel menselijk kantoor, zonder poespas. Het lokaal ondernemerschap blijft en we gaan regionaal samenwerken met de andere vestigingen van Moore DRV om de bredere dienstverlening te kunnen aanbieden aan onze cliënten.”

Moore DRV heeft momenteel 20 vestigingen en krijgt er met deze aansluiting vier bij. Het kantoor is al ruim dertig jaar actief in West-Brabant en breidde in 2023 uit naar Midden- en Oost-Brabant. In Oost-Brabant werken per 1 januari 125 medewerkers. Het totale personeelsbestand van Moore DRV komt na deze overname uit op 1.500 personen. Moore DRV is actief in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.