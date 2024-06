Waterland investeert in Moore DRV, ook Van Noordenne Accountants sluit aan

Van Noordenne voegt ongeveer 50 mensen toe en is gevestigd in Giessen, Gorinchem en Hardinxveld. Met het in zee gaan met Waterland wil Moore DRV naar eigen zeggen ‘haar waarde voor cliënten en medewerkers versneld verhogen, haar governance versterken en een top 10-positie in de sector innemen.’ Waterland nam in 2022 ook al een belang in De Jong & Laan.

Marco Utermark, voorzitter raad van bestuur van Moore DRV: ‘We zien veel mogelijkheden om onze waarde voor ondernemers in de echte economie en voor onze mensen verder te verhogen. Daarvoor is een top 10-positie in de sector nodig. De fundamenten voor die groei zijn onze cultuur, kernwaarden en kwaliteitshuis. Die fundamenten willen we borgen en versterken. Om sneller, grotere stappen te kunnen maken, kiezen we voor de inbreng van kapitaal en expertise van Waterland Private Equity Investments.’

Van Noordenne

Na de recente overname van Ruitenburg kiest nu ook Van Noordenne voor aansluiting bij Moore DRV. Bij Van Noordenne ligt van oorsprong de nadruk op de auditpraktijk. ‘Voor Van Noordenne zijn de ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers samen met de mensgerichte cultuur de belangrijkste redenen om aan te sluiten bij Moore DRV’, melden de betrokkenen in een verklaring. ‘Ook willen zij de andere praktijken in kwaliteit en omvang laten groeien.’

Versterking governance

Moore DRV kondigt daarnaast nog een aantal stappen aan: ‘Om het fundament nog robuuster te maken, versterkt Moore DRV haar governance door het benoemen van een raad van commissarissen, verbreedt het de development programma’s voor medewerkers en blijft het investeren in het sterke kwaliteitshuis. Ook vernieuwt Moore DRV het partnermodel om de drempel voor nieuwe toetreders te verlagen en de continuïteit te waarborgen.’ Utermark: ‘Het maatschapsmodel behouden vinden we essentieel om waardegedreven en ondernemend te blijven en onze cultuur te behouden. Ook voor de toekomst kiezen we voor compacte kantoren met een platte organisatiestructuur, waar we met oog voor elk individu samenwerken met en onder leiding van partners.’

‘We zien dat ondernemers in de echte economie voor extra uitdagingen komen te staan, in het afleggen van rekening en verantwoording zoals op het gebied van duurzaamheid, fraude en andere risico’s. Ondernemers investeren zelf in kennis en bijvoorbeeld AI en robotisering, waardoor de vraag aan ons uitdagender en interessanter wordt. Familiebedrijven willen internationaal groeien. Voor ons zijn die ontwikkelingen razend interessant. Ze leggen de lat voor ons hoger en bieden volop ontwikkelingskansen voor onze mensen. Daarom willen we versneld meer investeren in bredere en meer specialistische dienstverlening en in de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers dan we de afgelopen jaren al hebben gedaan’, aldus Utermark.

Keuze voor Waterland

‘Banken vinden investeren in een maatschap minder aantrekkelijk door het goodwillmodel. Bovendien zochten we een partij die naast geld ook expertise kan leveren. In Waterland hebben we een ondernemende partner gevonden. Zij hebben focus op familiebedrijven, zijn Europees georiënteerd en hebben een langetermijnvisie. Waterland heeft ons verrast met haar visie op de Europese accountancymarkt. Zij snappen waar Moore DRV en Moore Global naartoe willen en willen niet alleen investeren in de accountancykantoren in het netwerk, maar ook in partijen die nieuwe diensten kunnen leveren en in samenwerkingspartners die onze business case sterker maken. Zij hebben dat al laten zien in België, bij onze collega’s van Moore Belgium, alsook in het Verenigd Koninkrijk, bij onze collega’s van Moore Kingston Smith. In Nederland werken we samen met Moore MKW’, licht Utermark toe. Moore DRV heeft goedkeuring aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt voor het verstrekken van aandelen aan Waterland.

Groei Moore DRV

Moore DRV groeide de afgelopen jaren autonoom en door overnames. Met de recente uitbreidingen met Ruitenburg en Van Noordenne Accountants versterkt het kantoor haar positie in Zuid-Holland, en breidt het uit aan de randen van het werkgebied met vestigingen in onder meer Den Haag en Gorinchem. Dat gebeurde ook in 2023 in Midden- en Oost-Brabant met de aansluiting van Trivent accountants & belastingadviseurs. De toevoeging van Rijkse Accountants & Adviseurs per 1 januari van dit jaar betekende een forse versterking in Zeeland. Moore DRV heeft na de aansluitingen zo’n 1.350 mensen in dienst, verspreid over 20 vestigingen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Top 10 en ingroeimodel naar partnermodel

Utermark: ‘Veel kleinere kantoren tonen interesse in aansluiting bij onze organisatie, omdat ze zich herkennen in onze visie, het nut en de noodzaak van onze aanpak. We willen doorgroeien naar een top 10-positie in de sector en toonaangevend zijn in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Door groei kunnen we de investeringen spreiden en tegelijkertijd aantrekkelijk blijven in tarief. Maar het is vooral belangrijk op de arbeidsmarkt: al onze ambities staan of vallen met voldoende, goed gekwalificeerde en ondernemende mensen. Het behoud van onze cultuur en onze kernwaarden, en het bieden van interessante ontwikkelingsmogelijkheden zijn dan ook absolute voorwaarden voor groei.’ Utermark vervolgt: ‘We zijn en blijven een waardegedreven organisatie. Het partnermodel borgt dat. We zien dat de interesse daarvoor wat terugloopt; partner willen worden is niet meer het ultieme doel. Tegelijkertijd willen we een hoge betrokkenheid en mee ondernemen waarderen met eigenaarschap. Daarbij wordt een ingroeimodel naar het partnerschap bij verdere groei van onze organisatie ook noodzakelijk, want de hoge investeringen die we willen doen, leiden tot een te hoge drempel om in te stappen. Vandaar dat ook voor behoud van het partnermodel externe financiering nodig is.’

Foto: Marco Utermark, voorzitter raad van bestuur (links) en algemeen bestuurslid Marco du Pré.