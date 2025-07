Personalia | Martijn Paping beoogd opvolger Sylvester Schenk bij RB

Per 1 september aanstaande treedt Martijn Paping MSc RB aan als aankomend Fiscaal Directeur bij het Register Belastingadviseurs.

Paping heeft Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Naast zijn jarenlange praktijkervaring heeft hij zich onder meer ingezet als docent bij het RB, als auteur voor Het Register en als lid van de Commissie Winst.

Hij begint in eerste instantie voor twee dagen per week bij het RB. Paping blijft daarnaast verbonden als zelfstandig belastingadviseur aan Paping Belastingadvies BV en als docent belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sylvester Schenk

Martijn Paping is de beoogde opvolger voor Sylvester Schenk, die per diezelfde datum van 1 september 2025 een dag minder gaat werken om zich volledig te concentreren op zijn promotie. Schenk gaat promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen bij prof. dr. Eric Poelmann op het onderwerp ‘de rol van de fiscale beroepsorganisaties bij fiscale rechtsbescherming’.

In de komende jaren zal Sylvester Schenk zijn taken voor het RB geleidelijk afbouwen, Martijn Paping bouwt in dezelfde periode zijn uren bij het RB geleidelijk op.

