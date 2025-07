VVD wil met fiscale maatregelen koopwoning bereikbaarder maken

In haar nieuwe “visie op wonen” legt de VVD de nadruk op koopwoningen. De afgelopen jaren is volgens de partij vooral beleid gemaakt voor de huurmarkt. “Dit terwijl de overgrote meerderheid van de Nederlanders aangeeft het liefst een koopwoning te bezitten.” Wat de VVD betreft wordt wettelijk vastgelegd dat 25 tot 30 procent van de gebouwde nieuwbouwwoningen, betaalbare koopwoningen moeten zijn.

Een andere maatregel die de VVD voorstelt om de markt voor starters toegankelijker te maken, is uitbreiding van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen, dat onlangs van start is gegaan. Ook denkt de partij aan langere looptijden van hypotheken. Dit zou de maandlasten kunnen verlagen.

Middengroepen

De VVD wil de hypotheekrenteaftrek niet verder versoberen. Deze belastingkorting “houdt wonen betaalbaar”, aldus de VVD, die daarmee zegt zekerheid te willen bieden aan middengroepen. De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek, die de staatskas vele miljarden per jaar kost, stapsgewijs verminderd.

Ambtenaren van verschillende ministeries adviseerden eerder deze week in een rapport om subsidiëring van het bezit van een eigen huis via belastingvoordelen juist te verminderen. De Europese Commissie dringt al langer aan op het verder verlagen of zelfs afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Deze zou mede de oorzaak zijn van de oververhitting die de woningmarkt al jaren plaagt.

(ANP)