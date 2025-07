ING: accountancysector moet AI snel omarmen in strijd tegen personeelstekort en regeldruk

Bijna twee derde van de accountantskantoren kampt begin 2025 met personeelstekorten, terwijl de loonkosten en regeldruk blijven stijgen. Volgens ING Sector Banking biedt kunstmatige intelligentie een noodzakelijke uitweg. In het vandaag gepubliceerde e-book AI in Accountancy roept ING kantoren op om AI snel en strategisch te omarmen.

Volgens het Accountancy Industry Report 2024 van Simplicate gebruikt inmiddels 58% van de kantoren AI-tools zoals ChatGPT. Grote spelers als EY zetten AI in bij audits en fraudedetectie. EY gebruikt AI bijvoorbeeld om data te analyseren uit ongestructureerde bronnen zoals contracten. Toch blijft structurele implementatie achter: slechts 25% van de kantoren investeert daadwerkelijk in AI-training, blijkt uit het internationale State of AI in Accounting Report.

“AI is geen bedreiging voor accountants; het is een kans. Het stelt kantoren in staat om efficiënter te werken, meer waarde te creëren voor klanten en zichzelf strategisch te positioneren. Maar zoals met elke technologische revolutie, is succes afhankelijk van het vermogen om tijdig te handelen,” zegt Sjuk Akkerman, Sector Banker Services & Leisure bij ING.

Structurele problemen vragen om structurele oplossingen

Het e-book schetst een sector in transformatie. Door de structurele krapte op de arbeidsmarkt zijn kantoren genoodzaakt de productiviteit te verhogen. Automatisering van routinetaken met behulp van AI speelt daarin een sleutelrol. Denk aan het automatisch verwerken van bankafschriften, detecteren van fraudepatronen of het samenvatten van belastingrapporten.

Volgens het rapport van ING kan AI accountants helpen “om processen te optimaliseren, diepere inzichten te verkrijgen en de dienstverlening te verbeteren.” Vier toepassingsgebieden springen eruit: procesautomatisering, trendanalyse, fraudedetectie en documentverwerking.

Voorbeelden uit de praktijk

Deloitte past generatieve AI al breed toe binnen het bedrijf. CTO Marc Verdonk: “In accountantscontroles gebruiken we generatieve AI om aanbevelingen te schrijven of management samenvattingen te maken. Daardoor wordt de kwaliteit beter en houden we tijd over voor andere belangrijke zaken. Ik denk niet dat mensen binnen Deloitte generatieve AI als een bedreiging zien voor hun baan. Naast extra werk (opdrachten) creëert het namelijk vooral kansen.”

Ook bij JOINSON&SPICE is AI onderdeel van de dagelijkse praktijk. Hun zelfontwikkelde tool ‘SpiceGPT’ ondersteunt bij het analyseren van klantgegevens en het opstellen van rapportages. “De werknemers die er gebruik van maken, realiseren wekelijks een tijdsbesparing van 1–2 uur per persoon,” zegt CEO Louis van Garderen.

Succesvolle inzet vraagt visie

ING benadrukt dat succesvolle implementatie van AI meer vergt dan technologische aanschaf. Belangrijk zijn een heldere visie, goede data, betrokken medewerkers en voortdurende evaluatie. Het e-book biedt daarvoor een zesstappenplan, van pilotprojecten tot opschaling en monitoring. “De vraag is niet langer of je met AI aan de slag moet, maar hoe je dit op een slimme en effectieve manier kunt doen”, stellen de opstellers van het rapport.

E-book AI in Accountancy