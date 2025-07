Britse toezichthouder aan de slag met kritiek op regels mkb-auditmarkt

De mkb-controlemarkt is in het Verenigd Koninkrijk goed voor anderhalf miljard pond omzet per jaar, afkomstig uit 70.000 audits. In die markt zijn grofweg 2.000 kantoren actief; 82% van de controles wordt gedaan door een accountant buiten de top 6. Een mkb-audit levert aan de andere kant van de Noordzee gemiddeld 22.000 pond op. Ruim een op de tien mkb-bedrijven zegt moeite te hebben om een controlerend accountant te vinden.

Niet proportioneel

De FRC sprak voor een onderzoek met kantoren en andere betrokkenen over de controlemarkt en daaruit kwam onder meer dat de meeste ondervraagden de controlestandaarden niet proportioneel vinden voor mkb-bedrijven. Die zijn meer toegespitst op grote ondernemingen, zo is de klacht. De FRC wil met de beroepsorganisaties gaan praten om te kijken wat er mogelijk is. De vraag is ook of met name kleinere mkb-bedrijven wel wat hebben aan de audits. “De kosten zijn vaak disproportioneel.”

Ethische code niet begrepen

In de markt is er verder weinig begrip voor de ethische gedragscode voor accountants, die voorschrijft dat geen andere diensten worden aangeboden. De verwachting dat ook bijvoorbeeld belastingadvies zal worden gegeven, kan klantrelaties onder druk zetten. Sommige kantoren vinden het niet terecht dat zij geen aanvullende diensten mogen leveren, bijvoorbeeld op rapportagegebied, terwijl zij daar juist de aangewezen partij voor zijn. Mkb-bedrijven worden op kosten gejaagd als zij die diensten elders moeten inkopen. “We gaan de markt helpen met het begrijpen en toepassen van de ethische code”, aldus de FRC.