Big Four richt zich in VK steeds meer op grootste beursfondsen

De Big Four verstevigt zijn positie bij de grootste Britse beursgenoteerde ondernemingen, terwijl middelgrote kantoren juist terrein winnen in het segment daaronder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Adviser Rankings.

Deloitte, KPMG, PwC en EY controleerden in mei vrijwel alle ondernemingen uit de FTSE 100-index, waarin de honderd grootste beursbedrijven van het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. Deloitte, KPMG en PwC hadden ieder 25 FTSE 100-klanten, terwijl EY er 22 telde. Middelgrote accountantsorganisaties waren gezamenlijk verantwoordelijk voor slechts drie controles binnen de index.

Naar Big Four

Ook de afgelopen maanden wisten de grootste kantoren nieuwe grote klanten aan zich te binden. Deloitte verwierf onder meer luchtvaartmaatschappij EasyJet als controlecliënt, KPMG kreeg farmaceut AstraZeneca erbij en PwC werd accountant van NatWest Group. De dominantie van de Big Four is ook zichtbaar wanneer wordt gekeken naar de gezamenlijke beurswaarde van hun controlecliënten. KPMG voert die ranglijst aan, gevolgd door de andere drie grote netwerken.

Middelgrote kantoren

Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor middelgrote accountantsorganisaties bij kleinere beursfondsen. Sinds de ondergang van bouwconcern Carillion in 2018 en de daaropvolgende discussie over de kwaliteit van accountantscontroles proberen toezichthouders de auditmarkt minder afhankelijk te maken van de Big Four.

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) stimuleert daarom al jaren dat meer middelgrote kantoren actief worden op de markt voor beursgenoteerde ondernemingen. Vooral binnen de FTSE 250-index, die bestaat uit middelgrote beursbedrijven, lijkt dat beleid effect te hebben.

BDO grote winnaar

Het aantal FTSE 250-bedrijven dat wordt gecontroleerd door middelgrote accountantskantoren is in tien jaar tijd gestegen van negen naar 43. Vooral BDO profiteerde daarvan. Het kantoor controleert inmiddels 24 ondernemingen uit de index, tegenover slechts twee in 2016. Ook andere spelers hebben hun positie versterkt. Forvis Mazars, RSM en MHA Audit Services behoren inmiddels tot de vaste accountants van beursgenoteerde ondernemingen. Daardoor zijn tegenwoordig elf verschillende accountantsorganisaties actief binnen de FTSE 250, tegen zes tien jaar geleden.

PwC: meeste beursklanten

Wordt gekeken naar alle Britse beursgenoteerde ondernemingen, dan heeft PwC nog altijd de grootste portefeuille met 204 controlecliënten. Opvallend is dat BDO en EY volgen op respectabele afstand. Deloitte en KPMG controleren inmiddels zelfs minder beursfondsen dan BDO en PKF Littlejohn. Volgens Adviser Rankings wijst die ontwikkeling erop dat de Big Four zich steeds nadrukkelijker concentreren op de grootste en meest complexe controleopdrachten, terwijl middelgrote kantoren hun positie verder uitbreiden in het segment daaronder.