Rechter: uitkeringen arbeidsongeschikte beroepsmilitair belast

Een beroepsmilitair raakte arbeidsongeschikt door trauma’s die hij opliep tijdens diverse missies. Sinds 2017 is aan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een invaliditeitspensioen toegekend. In 2022 ontving hij naast deze uitkeringen ook een Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Militair invaliditeitspensioen (MIP). Dat zijn uitkeringen waarop hij levenslang recht heeft.

Periodieke uitkering

Volgens de Belastingdienst vielen die bedragen onder het belastbare inkomen waarover dus belasting betaald moet worden. De beroepsmilitair was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Maar die is het eens met de fiscus. De BIV is dan wel een smartengelduitkering en geen salaris, maar dat betekent niet automatisch dat deze inkomsten belastingvrij zijn. “De BIV is een publiekrechtelijke periodieke uitkering. Volgens de Wet inkomstenbelasting valt dit onder het belastbaar inkomen en dus mocht hierover belasting geheven worden.”

Over de hoedanigheid van het MIP (smartengeld of loon) heeft de rechter zich niet uitgelaten omdat het in beide gevallen belast is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juli 2025