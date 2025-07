Vierdaagse werkweek zonder loonverlies verbetert gezondheid werknemers aanzienlijk

Werknemers die overstappen op een vierdaagse werkweek met behoud van hun volledige salaris, ervaren opvallende verbeteringen in hun mentale en fysieke gezondheid. Dat blijkt uit nieuw, grootschalig onderzoek van Boston College, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Het onderzoek volgde ruim 2.800 werknemers bij 141 organisaties verspreid over de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland. Gedurende zes maanden werkten zij één dag minder per week, zonder in te leveren op loon. Hun welzijn werd vergeleken met dat van een controlegroep van 300 werknemers die een traditionele vijfdaagse werkweek bleven draaien.

Minder stress, beter slapen

Werknemers in de vierdaagse werkweek rapporteerden 67 procent minder burnoutklachten, 38 procent sliep beter en 41 procent gaf aan dat hun mentale gezondheid in het algemeen was verbeterd. Ook ervoeren zij meer voldoening in hun werk. De controlegroep rapporteerde nauwelijks veranderingen.

Opvallend is dat werknemers voorafgaand aan de proef acht weken kregen om hun werkzaamheden te herstructureren, met als doel de productiviteit op peil te houden. Zo werden bijvoorbeeld onnodige vergaderingen geschrapt en werkprocessen versimpeld.

Hoewel de onderzoekers geen objectieve meting van productiviteit uitvoerden, gaf 52 procent van de werknemers aan dat zij zich ondanks de kortere werkweek juist productiever voelden.

Meeste gezondheidswinst bij acht uur minder

De gezondheidsvoordelen bleken het grootst bij werknemers die minstens acht uur per week minder werkten. Maar ook bij een kleinere reductie van het aantal werkuren traden al merkbare verbeteringen op. In vergelijking met de bedrijven waar de controlegroep werkte, bleek zelfs een lichte vermindering van werkuren al gunstig voor het welzijn van de medewerkers.

Volgens de onderzoekers is het niet de eerste keer dat dergelijke resultaten worden vastgesteld. In 2022 vond een vergelijkbare proef plaats in het Verenigd Koninkrijk, waarbij 3.300 werknemers betrokken waren. Ook toen werd geconcludeerd dat werknemers minder stress ervoeren, beter sliepen en een verbeterde werk-privébalans hadden, zonder dat hun productiviteit daaronder leed.

Implicaties voor Nederland

Nederland staat bekend om het hoge aandeel deeltijdwerkers. In 2023 werkte 60 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen in deeltijd. Daarmee loopt Nederland ver voor op het Europese gemiddelde (respectievelijk 28 en 7 procent). Toch is deeltijdwerk in Nederland meestal gekoppeld aan loonverlies, terwijl de onderzochte vierdaagse werkweek juist uitgaat van behoud van fulltime salaris.

Of de Nederlandse deeltijdcultuur ook leidt tot minder stress of betere gezondheid, is onbekend. Wel tonen de nieuwe onderzoeksresultaten aan dat het actief verkorten van de werkweek, met behoud van inkomen, daadwerkelijk kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en het welzijn van personeel.